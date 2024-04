Sau khi gây án giết người, bị can giả làm trẻ mồ côi trong suốt 35 năm 13/04/2024 11:55

Ngày 13-4, thông tin với PLO, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết công an đã di lý bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Văn Tùng (59 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) phạm tội giết người từ tỉnh Đồng Nai về địa phương.

Hồ Văn Tùng bị bắt sau 35 trốn truy nã. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định

Cụ thể, ngày 11-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiếp cận, khống chế và bắt Hồ Văn Tùng khi vừa đi làm rẫy về nhà tại ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai).

Theo công an, năm 1989, Tùng gây ra một vụ giết người tại Phù Mỹ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tùng trốn tới tỉnh Tây Ninh, tạo vỏ bọc là trẻ mồ côi cha mẹ. Một gia đình ở đây nhận Tùng làm con nuôi và gả con gái cho Tùng. Tùng thay đổi danh tính, lấy tên mới là Huỳnh Ngọc Tư.

Năm 1991, Tùng theo gia đình vợ chuyển từ Tây Ninh về huyện Cẩm Mỹ lập nghiệp. Trong suốt thời gian bỏ trốn, Tùng cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân tại quê nhà.

Bằng nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định phát hiện Huỳnh Ngọc Tư có những đặc điểm trùng khớp với kẻ truy nã Hồ Văn Tùng nên xác minh, lên kế hoạch bắt giữ.