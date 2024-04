BÌNH ĐỊNH Công an phát thông báo tìm người cai nghiện ma túy bỏ trốn 11/04/2024 18:02

Ngày 11-4, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định phát đi thông báo truy tìm Bùi Tấn Cang (34 tuổi, ngụ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) để đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bùi Tấn Cang bỏ trốn khỏi địa phương khi có quyết định phải vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ảnh:CA thị xã An Nhơn

Bùi Tấn Cang sử dụng ma túy nhiều lần, cai nghiện không thành công. Ngày 3-4, TAND thị xã An Nhơn ra quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Cang, thời gian là 18 tháng.

Tuy nhiên, khi có quyết định thực hiện cai nghiện bắt buộc, Cang đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện không rõ tung tích.

Công an thị xã An Nhơn thông tin, người dân phát hiện Bùi Tấn Cang thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Công an thị xã theo địa chỉ: 74 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn; số điện thoại 02563. 835210.