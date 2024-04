Hai sinh viên bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng cuộc gọi điện thoại 09/04/2024 19:24

Ngày 9-4, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phát đi thông báo về tình trạng giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát, lừa đảo hai sinh viên để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Công an TP Quy Nhơn, thông tin trong hai ngày 5-4 và ngày 6-4, công an tiếp nhận hai tin báo của hai sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền cùng một phương thức thủ đoạn là mạo danh công an, viện kiểm sát để gọi người bị hại.

Đối tượng lừa đảo gọi thông báo cho các bị hại, họ có liên quan đến các vụ án lừa đảo, rửa tiền, yêu cầu các bị hại cung cấp số tài khoản, chuyển tiền theo yêu cầu và chiếm đoạt.

Công an TP Quy Nhơn phát thông báo cảnh báo các đầu số điện thoại lừa đảo. Ảnh:TD

Vụ thứ nhất xảy ra ngày 5-4, em HĐ (sinh viên năm nhất Trường Đại học Quy Nhơn, ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 024777... của một người tự xưng là trung úy công an, công tác tại Công an TP. Hà Nội.

Người này thông báo cho Đ có liên quan tới một vụ rửa tiền, yêu cầu kết bạn qua zalo với một người tên tài khoản là "Đại Nghĩa" để phối hợp điều tra. Tài khoản zalo "Đại Nghĩa" hướng dẫn nạn nhân nộp tiền vào tài khoản một ngân hàng. Sau khi chuyển 14 triệu đồng, Đ liên hệ lại thì số điện thoại đã bị khóa.



Cùng một cách thức tương tự, vào trưa 6-4, em HD (quê ở tỉnh Kon Tum, theo học năm nhất tại Đại học Quy Nhơn) cũng nhận được cuộc gọi từ số đầu số 024777..., người này tự xưng công an và thông tin nạn nhân bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, dẫn đến việc có người dùng dữ liệu cá nhân của nạn nhân để tham gia vào phi vụ rửa tiền.

Sau đó, người này yêu cầu nạn nhân kết bạn zalo qua số điện thoại 0917137... để chuyển tiền vào số tài khoản của một ngân hàng để kiểm tra. Nạn nhân chuyển 15 triệu đồng, sau đó liên hệ lại nhưng số điện thoại trên đã khóa máy.

Công an khuyến cáo người dân nên cảnh giác, không nhấc máy khi thấy các đầu số này xuất hiện. Ảnh:TP

Biết bị lừa, hai nạn nhân đến Công an TP. Quy Nhơn trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận trình báo, công an công khai các đầu số điện thoại lừa đảo, cần cảnh giác, khuyến cáo người dân không nên nghe: +024, +028, +1900...

Đồng thời yêu cầu người dân không nên thực hiện các giao dịch theo các số điện thoại. Không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, mã OTP tài khoản ngân hàng.