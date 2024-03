'Bốc hơi' hơn 1 tỉ đồng vì bị lừa đảo qua điện thoại

Chiều 26-3, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, công an huyện đã chuyển hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng qua điện thoại lên Công an tỉnh điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Công an huyện Hoài Ân, vụ việc xảy ra vào ngày 20-3. Nạn nhân vụ lừa đảo này là bà ĐTB (52 tuổi, ngụ xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân).

Theo đó, trưa 20-3, bà B liên tục nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại khác nhau thông báo bà có liên quan đến vụ án ma túy.

Dù không liên quan nhưng mà nghe thông tin này bà B hoang mang. Trong khi đó, những người gọi điện thoại yêu cầu bà B không được nói với ai và ra ngân hàng mở tài khoản mới để chuyển tiền vào đó cho cơ quan chức năng kiểm tra, đồng thời cung cấp mã OTP để cơ quan chức năng kiểm kê tài sản.

Nghe theo lời của đối tượng lừa đảo, bà B ra ngân hàng mở tài khoản mới. Ngay trong ngày 20-3, bà đã chuyển vào tài khoản 119 triệu đồng theo yêu cầu. Tiếp đến ngày 22-3, bà tiếp tục được yêu cầu chuyển hơn 1 tỉ đồng. Sau đó, kiểm tra tài khoản bà B phát hiện số tiền đó đã bị rút mất.

Thượng tá Lâm thông tin thêm, hiện nay tình hình lừa đảo qua điện thoại diễn biến phức tạp. Khuyến cáo người dân không nên làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại. Trường hợp mà nghi ngờ, trình báo công an để được hỗ trợ.

THU DỊU