Sau vòng 14 V-League: Mở đường thoát hiểm!

Không còn cách nào khác, bóng đá Nam Định đành ngậm ngùi nói lời tiễn biệt HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Sỹ lên làm… cố vấn, để mời về nhà cầm quân trẻ 43 tuổi Vũ Hồng Việt như ứng vào lời nguyền “thay tướng đổi vận”. Và đúng với ao ước của làng bóng thành Nam, họ vừa có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước đội khách thân quen SHB Đà Nẵng của HLV Phan Thanh Hùng.

Văn Hiếu và Xuân Quyết ghi bàn giúp Nam Định thắng trận nhưng quan trọng hơn là cách chơi của chủ sân Thiên Trường sáng sủa hơn, với một không khí mới mẻ hơn. HLV trẻ Vũ Hồng Việt có thời gian dài làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo tiết lộ mình học hỏi và áp dụng nhiều chiêu thức của thầy Hàn cho lối đá của cầu thủ. Cái chính là Nam Định dám cởi bỏ tâm lý sợ thua và thay đổi táo bạo cách đá tấn công mạnh mẽ hơn, thay vì chăm chú phòng ngự để không bị lọt lưới.

Cầu thủ Nam Định đã nhận thưởng lớn 1,5 tỉ đồng sau trận thắng SHB Đà Nẵng. Cũng còn quá sớm để nhận định thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ thanh thản khi mới có 13 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn 3 điểm và hơn đội áp chót TP.HCM 1 điểm. Tuy nhiên, họ không bị bỏ lại quá xa vì kém hơn ba đội xếp trên 1-2 điểm.

Vấn đề lớn nhất của Nam Định là vượt qua chính mình, sau một thời gian dài thường bị ám ảnh với thân phận yếm thế. HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận CLB không có chiều sâu lực lượng như nhiều đội bóng khác và vẫn phải “liệu cơm gắp mắm” cho cuộc chiến đường dài.

Tương tự, Sài Gòn FC đã vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Tĩnh 3-2 để toan tính mở đường thoát hiểm ở lượt về V-League 2022. Dù chưa thoát khỏi suất cuối bảng nhưng đội chủ sân Thống Nhất đã lên khí thế rất nhiều sau khi bỏ túi 3 điểm quý giá. Từ sau khi có sự tiếp tay của tân Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức, lối chơi của Sài Gòn FC có hồn hơn ngay trận… thua HA Gia Lai. Tiếc là các chân sút của HLV Phùng Thanh Phương quá yếu kém đã khiến họ không thể ngóc đầu lên nổi.

Hàng phòng ngự của Sài Gòn FC cũng là một nỗi lo lớn khi để lọt lưới nhiều nhất V-League đến thời điểm này (28 bàn). Rất may trong cơn bĩ cực, họ đang nhìn thấy ánh sáng tỏa ra cuối đường hầm và trận thắng Hà Tĩnh sẽ giúp Sài Gòn FC tự tin hơn trong cuộc chiến trụ hạng. Nó đến trong thời điểm một đối thủ cạnh tranh khác là CLB TP.HCM sẩy chân 3-4 trước Hải Phòng càng làm cho đường đua chạy trốn suất rớt hạng thêm kịch tính.•

Hà Nội FC gặp “tai nạn”

Một số cầu thủ không may bị cảm cúm phải ngồi ngoài khiến Hà Nội không có đội hình mạnh nhất trong trận hòa sân khách SL Nghệ An 1-1. Nó khiến thầy trò HLV Chun Jae-ho bị ngắt chuỗi bảy trận toàn thắng dù chưa thể làm họ mất ngôi đầu bảng. Hà Nội vẫn chễm chệ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 30 điểm, hơn đội nhì bảng Hải Phòng đến 7 điểm. Trong cuộc đua vô địch V-League 2022, giới chuyên môn vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng CLB nào đủ sức cạnh tranh với Hà Nội. Các đối thủ theo sau như SL Nghệ An, Bình Định, Viettel, HA Gia Lai còn quá nhiều việc phải làm từ cách chơi đến nhân sự dày dạn kinh nghiệm và đầy đặn trình độ nhằm làm một cuộc lật đổ. Hà Nội FC sẽ cho người ta thấy trận hòa ở sân Vinh là một “tai nạn” chứ không phải tai họa. TT