Sau vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ: Khảo sát, đánh giá lại thiết kế độ dốc, mặt đường cầu 09/08/2024 11:01

(PLO)- Ban An toàn giao thông TP.HCM sẽ đề nghị cơ quan chuyên ngành, chuyên môn đảm bảo hạ tầng và tổ chức giao thông, trong đó phải khảo sát, đánh giá lại thiết kế hạ tầng như độ dốc, mặt đường cầu Phú Mỹ.

Ngày 8-8, tại dốc cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 về TP Thủ Đức, TP.HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hàng chục ô tô va chạm mạnh. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất hai ô tô bị bốc cháy và phát ra nhiều tiếng nổ.

Sau vụ tai nạn, nhiều tài xế và người dân cho biết khi lưu thông qua cầu Phú Mỹ họ rất lo lắng bởi dốc cầu quá cao nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn. Đặc biệt, khu vực này có nhiều xe container qua lại nên khi xảy ra tai nạn thường gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Vụ tai nạn ở dốc cầu Phú Mỹ xảy ra vào ngày 8-8. Ảnh: THUẬN VĂN

Dốc cầu Phú Mỹ cao, khó giữ khoảng cách an toàn

Một đơn vị vận tải siêu trường siêu trọng ở TP.HCM chia sẻ các phương tiện di chuyển qua cầu Phú Mỹ chủ yếu là xe siêu trường siêu trọng.

Do dốc cầu Phú Mỹ quá cao nên khi di chuyển lên xuống cầu xe thường bị mất trớn. Nguy hiểm hơn là việc các làn đường của cầu có cả xe ô tô con, xe tải nên dễ bị mất tầm nhìn. Vì vậy, trường hợp xe trước gặp sự cố thì những xe sau sẽ không kịp tránh.

Mặc dù hiện nay lực lượng CSGT đã linh động điều chỉnh đèn tín hiệu, chủ động thoát xe trên tuyến đường kết nối với cầu Phú Mỹ nhưng vào ngày thứ 5 và thứ 6 hàng tuần lượng phương tiện vào cảng lấy hàng khá nhiều nên vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Dốc cầu Phú Mỹ khá cao, tài xế gặp khó khi phải giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: CTV

"Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải bảo dưỡng xe hàng tuần và luôn kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi xuất bến" - đại diện đơn vị vận tải xe siêu trường siêu trọng nói.

Tương tự, ông Nguyễn Hùng - một giảng viên dạy lái xe ở TP.HCM nhận định các vụ tai nạn xảy ra khu vực cầu Phú Mỹ một phần là do dốc cầu quá cao. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ là tuyến đường lưu thông của nhiều xe tải nặng, xe container, siêu trường siêu trọng nên khi xuống dốc cầu, các phương tiện này thường khó giữ được khoảng cách an toàn.

"Yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn là phải giữ được khoảng cách tối thiểu giữa các phương tiện, đặc biệt là khi đổ dốc cầu. Vì vậy, các tài xế cần chú ý tuân thủ đúng quy định" - ông Nguyễn Hùng khuyến cáo.

Cầu Phú Mỹ nằm trên đường Võ Chí Công, kết nối quận 7 với TP Thủ Đức là một phần của đường vành đai 2 TP.HCM, kết nối với cảng Cát Lái - Phú Hữu (TP Thủ Đức). Vì vậy, lượng phương tiện di chuyển qua cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công rất lớn, đa phần là container, xe tải hạng nặng, siêu trường siêu trọng.

Anh Nguyễn Thuật, làm việc tại một đơn vị vận tải ở TP.HCM chia sẻ khi đi qua cầu Phú Mỹ, ngoài việc giữ khoảng cách an toàn các phương tiện còn phải tuân thủ đúng tốc độ, giới hạn cho phép. Hiện nay, các phương tiện qua cầu Phú Mỹ được di chuyển không quá 40km/h đối với xe tải, container và xe du lịch không quá 60km/h.

Đặc biệt, cơ quan quản lý cần siết chặt việc quản lý, cấp giấy phép cho một số bãi đậu xe, container ở dọc trục đường Võ Chí Công. Bởi lẽ, các phương tiện này thường xuyên ra vào, không đảm bảo điều kiện an toàn khi kết nối, dễ gây mất an toàn giao thông.

Về vấn đề này, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM, cho biết việc các bãi đậu xe khu vực gần đường Võ Chí Công luôn được Trung tâm kiểm tra, yêu cầu ngưng hoạt động nếu đơn vị không đảm bảo khả năng kết nối.

Tổ chức giao thông, đánh giá lại thiết kế khu vực cầu Phú Mỹ

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết hầu hết những vụ tai nạn xảy ra hiện nay là do tài xế không giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

Một ô tô bị sự cố, gây cản trở giao thông ngay dốc cầu Phú Mỹ vào sáng ngày 9-8. Ảnh: CTV

Vì vậy, để đảm bảo an toàn, việc đầu tiên là cần giữ khoảng cách đúng giữa các phương tiện, tuân thủ đúng tốc độ cho phép. Cạnh đó, tài xế cần giảm tốc độ khi đi qua khu vực nguy hiểm, có chướng ngại vật, hạn chế tầm nhìn và cả chuyển hướng xe chạy. Tại những khu vực như cống hẹp, đập tràn, hầm chui và lên xuống dốc cầu cũng cần phải giảm tốc độ.

Liên quan đến vụ tai nạn ở khu vực cầu Phú Mỹ chiều 8-8, ông Nguyễn Thành Lợi cho biết Ban An toàn giao thông TP.HCM sẽ đề nghị cơ quan chuyên ngành, chuyên môn đảm bảo hạ tầng và tổ chức giao thông của TP. Trong đó phải khảo sát, đánh giá lại thiết kế hạ tầng như độ dốc, mặt đường.

Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức giao thông như đặt biển báo và giới hạn lại tốc độ, quy định rõ khoảng cách an toàn khi lưu thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Song song đó là lắp camera giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ.

Về phương tiện, ông Lợi cho biết rõ ràng là xe tải có hệ thống phanh và cơ cấu sang số ly hợp dùng chung và phụ thuộc hoàn toàn hệ thống bơm hơi là không an toàn. Do đó, yêu cầu cơ quan chuyên môn kiến nghị việc này với các nhà sản xuất và cơ quan kiểm định.