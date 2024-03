(PLO)- Bộ Công an sẽ tăng thêm khoảng 1.000 biên chế cho Công an tỉnh Quảng Ninh, trong đó chú trọng lực lượng công an cơ sở, công an cấp xã.

Ngày 7-3, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐH

Bộ trưởng nhấn mạnh Quảng Ninh là tỉnh có vai trò trọng yếu, tiền tiêu của Tổ quốc, do đó việc giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội là hết sức quan trọng.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tăng thêm khoảng 1.000 biên chế cho công an tỉnh Quảng Ninh, trong đó chú trọng lực lượng công an cơ sở, công an cấp xã.

Bộ Công an cũng sẽ đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở vật chất cho công an xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công an địa bàn; phát huy vai trò tham mưu của công an tỉnh, nâng cao cải cách hành chính trong lực lượng công an. Qua đó kéo giảm tội phạm, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu mục tiêu cao nhất phải giữ vững thế chủ động, đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ. Tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc phá hoại, gây rối an ninh trật tự, đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân...

Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh. Ảnh: ĐH

Đặc biệt là phải tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ. Tập trung giải quyết những điểm nóng về an ninh trật tự...

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phải thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách căn bản, bền vững; phấn đấu xây dựng xã, phường không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn xã hội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn coi trọng, quan tâm xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại... theo phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã chính quy”.

Từ năm 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để công an tỉnh triển khai thực hiện 18 dự án xây dựng trụ sở làm việc công an các cấp với tổng mức đầu tư 1986 tỉ đồng. Phấn đấu trong năm nay, hoàn thành xây dựng 100% trụ sở làm việc của Công an xã.

Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt triển khai Đề án 06 của Chính phủ gắn với Nghị quyết 05 và Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch.

Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng công trình trụ sở 1 công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác đã dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc công an tỉnh Quảng Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc công an tỉnh Quảng Ninh được xây dựng tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long với tổng mức đầu tư 796 tỉ đồng, thay thế cho trụ sở cũ đã được xây dựng từ những năm 1985 bị xuống cấp, chật hẹp...

NGỌC SƠN