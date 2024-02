Phát hiện 250 can xăng 'lậu' trên vùng biển Quảng Ninh

(PLO)- 250 can nhựa chứa xăng (loại can 25 lít) được đưa lên phương tiện thuỷ chở đi trên vùng biển Móng Cái, Quảng Ninh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21-2, lực lượng CSGT thuộc Thủy đoàn 1, Cục CSGT chủ trì phối hợp với Công an TP Móng Cái, Công an Quảng Ninh và đồn biên phòng Trà Cổ tiến hành bắt giữ phương tiện chở 250 can xăng không hóa đơn, chứng từ

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng 20-2, tại khu vực vùng biển Bình Ngọc, TP Móng Cái, tổ công tác của Thủy đoàn 1 chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ phương tiện chở hơn 250 can xăng 'lậu'

Tổ công tác phát hiện một phương tiện thủy gắn động cơ máy thủy cano, không có số hiệu, nhãn hiệu đang di chuyển về hướng biển Trà Cổ. Trong khoang phương tiện có 250 can nhựa chứa chất lỏng nghi là xăng, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Điều khiển phương tiện là VTB (36 tuổi, trú tại TP Móng Cái) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận lại toàn bộ nội dung sự việc làm căn cứ để xác minh xử lý theo quy định.

250 can xăng (loại can 25 lít) được chất trên phương tiện để mang đi tiêu thụ

Anh VTB khai nhận toàn bộ chất lỏng chứa trong các can nhựa trên phương tiện bị lực lượng chức năng kiểm tra là xăng. Số xăng này được chiết từ cột bơm xăng gắn trên một tàu khác đang neo đậu tại vùng biển thuộc TP Móng Cái. VTB đang trên đường vận chuyển đến vùng biển Trà Cổ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định.

NGỌC SƠN