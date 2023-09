Sẽ xoá nạn mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Sáng 19-9, Hội thảo “Bảo vệ tài khoản ngân hàng trước nguy cơ lừa đảo trực tuyến gia tăng” do báo Tuổi Trẻ tổ chức nhằm giúp người dân có thể tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi

Cùng với sự phát triển của công nghệ, ngày càng có nhiều kẻ gian lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Theo đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)- Bộ Công an, thủ đoạn phổ biến là tội phạm giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Thuế, Bảo hiểm xã hội yêu cầu người bị hại cài đặt các ứng dụng (APP) giả mạo trên điện thoại. Sau đó, chúng âm thầm kiểm soát điện thoại, rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt tiền của người dùng.

Thượng tá Cao Việt Hùng, Phó Trưởng phòng 4 Cục A05 – Bộ Công An cho biết, thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực ngân hàng tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, có xu hướng thay đổi phương thức, thủ đoạn.

Tuy nhiên, đáng nói là có không ít thủ đoạn đã được kẻ gian sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài khoản của người dân từ vài năm trước, nhưng giờ đây vẫn có khách hàng bị lừa. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng diễn ra tràn lan, khó kiểm soát, ngày càng gia tăng về số vụ, số lượng tài khoản.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN nhìn nhận thời gian qua lừa đảo trực tuyến bùng phát mạnh, gây tổn hại lớn cho người dân, doanh nghiệp và là thách thức rất lớn đối với các cơ quan quản lý và ngành ngân hàng.

Tình trạng này làm suy giảm niềm tin của khách hàng, đồng thời gây tổn hại danh tiếng cho ngân hàng và điều này khiến các ngân hàng tốn rất nhiều chi phí cho hoạt động phòng chống các thủ đoạn của kẻ gian.

“Lừa đảo trực tuyến là vấn nạn toàn cầu, chứ không riêng khu vực hay quốc gia nào. Tội phạm mạng ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, thậm chí có cả những nhóm tội phạm thành lập công ty hoạt động theo mạng lưới đa quốc gia, nhằm mục đích lừa đảo xuyên biên giới. Điều này đặt ra các cơ quan chức năng cũng như các tổ chức tài chính phải vận dụng các công nghệ để chống lại các tội phạm lừa đảo”- ông Dũng nói.

Mỗi ngày, người dân nhận hàng chục cuộc gọi chào mời đầu tư.

Sẽ sớm vô hiệu hóa nạn mua bán tài khoản ngân hàng

Thượng tá Cao Việt Hùng cho biết, hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phát triển, có xu hướng lợi dụng các thành tựu khoa học công nghệ như Deepfake, Deepvoice để thực hiện các hành vi tội phạm.

Theo đó, người dùng và ngân hàng tiếp tục là mục tiêu của tội phạm. Đối với ngân hàng, các đối tượng rà quét, tấn công hệ thống, dò tìm, khai thác lỗ hổng bảo mật, tấn công mã độc… Đối với khách hàng của ngân hàng, các đối tượng liên tục nhiều phương thức, thủ đoạn mới để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản….

Do vậy, trong thời gian tới ông Cao Việt Hùng đề nghị các ngân hàng cần tăng cường hơn nữa việc phối hợp giữa Bộ Công an, NHNN, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để xây dựng quy trình phối hợp nhằm hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử không chính chủ, nhằm ngăn chặn sớm dòng tiền vi phạm pháp luật.

Đứng từ phía ngân hàng, ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ngân hàng ACB, cho rằng để bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng như để gia tăng bảo mật cho lĩnh vực thanh toán số, ngân hàng không ngại đầu tư và liên tục thu thập toàn bộ thông tin sinh trắc học như vân tay, mống mắt để xác minh tài khoản khách hàng.

"Hiện nay ACB có khoảng 6 triệu tài khoản khách hàng thì chúng tôi đang tiến hành các bước cần thiết để thu thập thông tin sinh trắc học của khách hàng, tuy nhiên quá trình này cần thời gian chứ không thể làm ngay trong một sớm một chiều mà có thể xử lý xong được”- ông Phát nói.

Lãnh đạo NHNN cho biết NHNN đã phối hợp với Bộ Công an tiếp tục thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin tín dụng khách hàng. Làm việc với Bộ TT&TT về phương án làm sạch dữ liệu, đối khớp thông tin chủ tài khoản đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến với thông tin chủ thuê bao di động theo số điện thoại di động.

“Theo thống kê, 90% các khoản chuyển tiền liên ngân hàng là dưới 10 triệu, chỉ 10% là chuyển trên 10 triệu đồng. Do vậy, tới đây sẽ có quy định hạn mức buộc phải xác thực sinh trắc học (bằng vân tay, khuôn mặt) khi chuyển tiền liên ngân hàng, có thể là mức 10 triệu đồng. Qua đó, cũng sẽ vô hiệu hóa luôn nạn mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đã tồn tại suốt thời gian qua” - ông Dũng nhấn mạnh.

THUỲ LINH