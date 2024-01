Siết chặt an ninh tại phố đêm Thảo Điền

(PLO)- Công an phường Thảo Điền, TP Thủ Đức sẽ cử lực lượng tuần tra liên tục, đưa ra các chỉ dẫn, cảnh báo để đảm bảo an ninh trật tự tại phố đêm Thảo Điền.

Phố đêm Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM sẽ được chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ 19 giờ tối nay (19-1), các công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được Công an phường Thảo Điền lên kế hoạch.

Đề án thực hiện tuyến phố đêm của UBND phường Thảo Điền. Ảnh: TS

Theo đó, phố đêm Thảo Điền sẽ hoạt động từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm qua, vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Để phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT và phân luồng, từ 18 giờ ngày 19-1, lực lượng Công an phường sẽ bố trí trực 100% lực lượng.

Riêng ngày thứ 7 (20-1), là ngày cuối tuần dự báo du khách đến phố đêm sẽ đông và sớm hơn nên công an sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát từ 17 giờ tại các tuyến phố đêm. Các ngày tiếp theo, công an phường sẽ tiếp tục phân công lực lượng phù hợp để đảm bảo ANTT tại địa bàn.

Công an phường Thảo Điền cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản khi đến nơi đông người. Trong trường hợp người dân gặp sự cố, cần hỗ trợ thì liên hệ ngay công an tuần tra, ban quản lý phố đêm hay số điện thoại UBND phường, Công an phường đã được bố trí tại nhiều nơi dễ quan sát tại ở tuyến phố đêm.

Công an phường Thảo Điền công bố SĐT đường dây nóng để người dân cũng biết và liên hệ khi có sự cố. Ảnh: TS

Phố đêm Thảo Điền có chiều dài khoảng 465m được tổ chức tại một phần đường Xuân Thủy tiếp giáp với đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng. Đây là khu vực kết nối vào khu vực Chợ Thảo Điền và khu vực dự kiến phát triển Khu kinh tế đêm, kết nối vào khu công viên bờ sông Sài Gòn.

Khu vực tổ chức phố đêm Thảo Điền. Ảnh: TS

Hình ảnh minh hoạ một số khu chức năng của phố đêm. Ảnh: TS

Phố đêm còn hướng tới "không gian văn hóa TP Thủ Đức", giới thiệu các sản phẩm văn hóa, ẩm thực của thành phố và là nơi giao lưu, điểm hẹn, điểm đến thú vị của mọi người dân và du khách.

Các tiểu cảnh trong phố đêm chuẩn bị cho ngày khai trương và các trương trình đón Tết. Ảnh: TS

Ngoài ra, còn là nơi biểu diễn nghệ thuật như ca nhạc chào xuân 2024, đờn ca tài tử, biểu diễn nhạc jazz, rock…

Bắt đầu lộ diện phố đêm Thảo Điền, TP Thủ Đức (PLO)- UBND phường Thảo Điền và TP Thủ Đức đang tích cực triển khai nhiều hạng mục để sẵn sàng đón khách đến với phố đêm Thảo Điền.

tusang