Siêu thị đồng loạt giảm giá thịt heo mùa Tết

(PLO)- Thời điểm này lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn đang tăng dần, do nhu cầu sản xuất chế biến nên giá heo có tăng nhẹ.

Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, ngày 4-1, sản lượng hàng hóa về chợ phục vụ cho Tết đang dần tăng.

Đối với rau củ quả, trong năm 2022 sản lượng hàng hóa về chợ đầu mối Hóc Môn bình quân 2.320 tấn/ngày đêm, những ngày gần đây tăng lên 2.870 tấn, tăng 23%.

Đồng thời, qua theo dõi giá cả 120 mặt hàng cho thấy không biến động nhiều, có mặt hàng tăng, mặt hàng giảm và có mặt hàng ổn định giá.

Đối với với mặt hàng thịt heo, trong năm 2022 bình quân lượng heo nhập chợ 4.500 con/ngày, tương đương 335 tấn/ngày. Hiện tại lượng heo về chợ 5.600 con, tăng khoảng 1.000-1.100 con/ngày, tương đương tăng 424 tấn/ngày.

Về giá cả, căn cứ theo giá heo hơi của công ty C.P, giá heo hơi loại 1 hiện tại 58.500 đồng/kg, so với cách đây một tuần và cách đây một tháng heo hơi vẫn ở mức giá này.

Tuy nhiên nhu cầu thị trường tăng do các nhà máy chế biến sản xuất chuẩn bị Tết tăng, dẫn đến heo mảnh loại 1 giá 75.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng so với tuần rồi và tăng 6.000 đồng /kg so với tháng trước.

Từ đó dẫn đến giá thịt heo pha lóc cũng tăng như cốt lết hiện nay 70.000 đồng/kg, so với tuần rồi tăng 3.000 đồng, so với tháng trước tăng 5.000 đồng/kg.

“Còn 17 ngày nữa là đến Tết, dự báo sản lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn dồi dào, đảm bảo cung ứng cho thị trường. Về giá thì hơn một tháng qua giá heo hơi ổn định 58.500 đồng/kg”-ông Tiển nói.

Trong khi đó, đại diện Saigon Co.op cho biết, những ngày qua sức mua tại siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food …đã tăng gấp đôi so với ngày thường, có những nơi tăng gấp ba trở lên.

Người dân chủ yếu lựa chọn những mặt hàng tiêu dùng Tết như thịt heo, thịt gà, bánh mứt, nước ngọt, bia, các mặt hàng trang trí nhà cửa …

Dự đoán sức mua tiếp tục ở mức cao từ nay đến cận Tết do siêu thị bắt đầu tung những chương trình khuyến mãi trọng điểm đồng thời người dân cũng bắt đầu nhận được lương thưởng nên sẵn sàng chi tiêu.

Bên cạnh đó, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân cả nước, Saigon Co.op tiếp tục đưa ra thị trường 12.000 sản phẩm Tết cùng những chương trình giảm giá, tặng quà hấp dẫn.

Đặc biệt, mặt hàng thịt heo sẽ được giảm giá đến hết tháng 1. Cụ thể siêu thị ở khu vực TP.HCM, Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ các mặt hàng thịt heo xay, xương bộ heo, xương ống heo, sườn sống heo…giảm 30%.

Đại diện tập đoàn Central Retail cho biết, nhằm hỗ trợ người dân vui xuân đón Tết, không lo về giá từ ngày 5 đến 15-1, hệ thống siêu thị GO! / Big C, Tops Market áp dụng “Khóa giá” bán thịt heo tươi không lợi nhuận”.

Đơn cử tại GO!, Big C, Tops Market miền Nam, thịt cốt lết 108.000 đồng giảm còn 89.000 đồng/kg, ba rọi thường 125.000 đồng giảm còn 109.000 đồng/kg, sườn non 213.800 đồng giảm còn 199.000 đồng/kg…

Ngoài ra, tất cả những mặt hàng thịt heo còn lại như sườn già, nạc thăn, thịt heo tẩm ướp…được bán với giá không lợi nhuận.

