Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin đạt giải nhất thi an ninh mạng

Cuộc thi ASEAN Cyber Shield (ACS) 2023 là cuộc thi hacking nhằm phát hiện và nuôi dưỡng tài năng an ninh mạng ở ASEAN qua hợp tác Quốc tế giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có tổng giải thưởng là 77.000 USD.

Cuộc thi được tổ chức tại Thủ đô Jakarta, Indonesia.

Nhóm 4 sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi ACS. Ảnh: NTCC

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tincho biết, vượt qua 37 đội đến từ 10 quốc gia trong khu vực ASEAN, nhóm sinh viên của trường đã xuất sắc giành giải nhất bảng General với phần thưởng 20.000 USD.

Nhóm gồm 4 thành viên đang theo chương trình Tài năng An toàn Thông tin khoá 2020 (Khoa MMT&TT): Nguyễn Đăng Nguyên, Phan Vĩnh Khang, Tô Đỉnh Nguyên, Lê Khắc Trung Nam.

Ngoài ra, 2 đại diện Việt Nam còn lại là trường ĐH Duy Tân (Giải nhì bảng General), trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (Giải nhất bảng Student).

Cuộc thi được tổ chức dành cho công dân và sinh viên ở 10 nước ASEAN với 37 đội (mỗi nước không quá 4 đội).

Cuộc thi chia làm 2 bảng trong đó bảng General không nhất thiết là sinh viên và bảng Student là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH ở ASEAN.

Cuộc thi diễn ra trong 4 ngày với 2 giai đoạn bao gồm phần thi sơ khảo theo hình thức Jeopardy (ngày 21-22-11), sau đó mỗi bảng lấy 5 đội có điểm số cao nhất tiến vào phần thi chung khảo tập trung vào Attack – Defence (23 và 24-11).

Trước đó, vào ngày 11-1-2023, nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Công nghệ thông tin cũng vô địch cuộc thi "Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2023".

Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

NGUYỄN QUYÊN