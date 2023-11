Sir Alex Ferguson đàm phán với Sir Jim Ratcliffe tại MU

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson chuẩn bị đàm phán với giám đốc INEOS Sir Jim Ratcliffe, nhưng chiến lược gia người Scotland có thể nhấn mạnh rằng ông vẫn hoàn toàn ủng hộ HLV Erik ten Hag tại Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe, 71 tuổi, dự kiến ​​sẽ sớm mua lại 25% cổ phần Manchester United và sẽ nắm quyền kiểm soát các hoạt động thể thao tại Old Trafford sau khi đề xuất trị giá 1,3 tỉ bảng Anh của ông được hội đồng quản trị “quỷ đỏ” phê chuẩn.

Người đứng đầu INEOS Sir Jim Ratcliffe có kế hoạch cải tổ hoạt động bóng đá của MU, nhưng vị trí của HLV Erik Ten Hag được cho là an toàn, mặc dù MU có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất kể từ năm 1962.

Sir Jim Ratcliffe dự kiến ​​sẽ tìm kiếm lời khuyên của Sir Alex Ferguson trước khi thực hiện những thay đổi đã lên kế hoạch, bao gồm việc bổ nhiệm một giám đốc thể thao mới, theo tờ The Telegraph (Anh). Và Sir Alex Ferguson có thể sẽ ủng hộ Erik Ten Hag nếu được hỏi ý kiến ​​​​về chiến lược gia người Hà Lan.

Sir Alex Ferguson hoàn toàn ủng hộ Erik Ten Hag làm HLV trưởng MU. ẢNH: GETTY

Một báo cáo từ tờ Sun Sports (Anh) vào tuần trước chỉ ra rằng Ten Hag không chỉ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Sir Alex Ferguson, mà chiến lược gia người Scotland còn có kế hoạch ủng hộ chiến lược gia người Hà Lan trước bất cứ nhà đầu tư nào ở MU, không chỉ riêng gì Sir Jim Ratcliffe.

Erik Ten Hag vẫn nhận được rất nhiều niềm tin từ các nhân vật lớn tại MU sau mùa giải đầu tiên thành công cùng “quỷ đỏ”, với danh hiệu Carabao Cup, vào chung kết FA Cup, về đích thứ ba tại Premier League để có suất dự Champions League, cũng như "quỷ đỏ" vào tứ kết Europa League.

Trong khi HLV Erik Ten Hag tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tương lai của Manchester United dưới thời Sir Jim Ratcliffe và INEOS thì một số thành viên cấp cao hơn ông ít có khả năng ở lại Old Trafford, Vào thứ Tư, MU thông báo chia tay giám đốc điều hành Richard Arnold. Và Jean-Claude Blanc, người đứng đầu INEOS Sports đã được cân nhắc để thay thế ông. Cố vấn pháp lý và thành viên hội đồng quản trị MU Patrick Stewart sẽ tạm thời đảm nhận vai trò này.

Sir Jim Ratcliffe sẽ xin Sir Alex Ferguson lời khuyên về những thay đổi lớn tại MU, trong đó có cả vị trí giám đốc điều hành mới. ẢNH: MIRROR

Giám đốc bóng đá của MU John Murtough sẽ theo chân Arnold rời MU và một số nhân vật khác cũng chia tay đội chủ sân Old Trafford trong những tuần tới. Thỏa thuận mua 25% cổ phần MU của Sir Jim Ratcliffe dự kiến ​​sẽ được phê chuẩn trong ít ngày tới, sau khi có thông tin xác nhận Sir Jim Ratcliffe đã nhận được “cái gật đầu” của nhà Glazer.

Trong khi đó, tờ The Telegraph (Anh) cũng thông tin, Sir Jim Ratcliffe cũng tìm kiếm lời khuyên từ Sir Alex Ferguson về vị trí giám đốc điều hành mới của MU thay cho Richard Arnold. Ảnh hưởng của Sir Alex Ferguson tại MU có thể có lợi cho giám đốc thể thao của Crystal Palace là Dougie Freedman. Freedman là một “đồng minh” của Sir Alex Ferguson từ lâu. Tờ The Star tiết lộ vào đầu tuần qua, Freedman là một trong những cái tên có thể được Ratcliffe giao vai trò quan trọng ở Old Trafford.

The Star tiếp tục nêu danh sách giám đốc điều hành tiềm năng trong tương lai của MU, bao gồm Lee Congerton của Atalanta và giám đốc Atletico Madrid Andrea Berta, cựu bộ đôi của AC Milan là Paolo Maldini và Ricky Massara cũng được Sir Jim Ratcliffe quan tâm.

Sir Alex Ferguson vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Old Trafford. ẢNH: GETTY

Cựu chuyên gia chuyển nhượng của AS Monaco, Paul Mitchell là một cái tên khác được MU cân nhắc. Paul Mitchell có kinh nghiệm ở Premier League nhờ khoảng thời gian làm việc tại Southampton và Tottenham. Nhưng rõ ràng, người đứng đầu INEOS Sports Jean-Claude Blanc là ứng viên số 1 ngồi ghế giám đốc điều hành (CEO) MU.

PHẠM QUANG