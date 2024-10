Sir Alex Ferguson nói rõ với Ratciffe về 2 phẩm chất của HLV tiếp theo ở MU 08/10/2024 13:59

Khi áp lực đè nặng lên HLV Erik ten Hag, chiến lược gia huyền thoại người Scotland Sir Alex Ferguson đã nói rõ về những phẩm chất cần thiết mà bất kỳ HLV tương lai nào của Manchester United cũng phải có.

Sir Alex Ferguson đã tiết lộ hai phẩm chất mà một HLV của Manchester United phải có: Tính cách tốt và kỹ năng giao tiếp. Fergie chia tay Manchester United để nghỉ hưu vào năm 2013 sau chức vô địch Premier League. Hơn 10 năm trôi qua, vẫn chưa có HLV nào đủ sức thay thế ông thầy huyền thoại người Scotland tại Old Trafford.

Sir Alex Ferguson nói về 2 phẩm chất cần có của HLV MU. ẢNH: MIRROR

Erik ten Hag là HLV thường trực thứ năm của MU trong 11 năm qua. Bây giờ, Ten Hag đối mặt với nguy cơ bị MU sa thải sau khởi đầu tệ hại của đội bóng, khi cuộc họp giữa các lãnh đạo MU trong tuần này sẽ quyết định tương lai của HLV người Hà Lan.

MU mới giành 8 điểm sau 7 trận ở Premier League, đó là khởi đầu tệ hại nhất lịch sử CLB trong 1 mùa giải. Ten Hag được cho là sẽ có 2 trận đấu với Porto và Aston Villa để giữ ghế ở Old Trafford. MU đã hòa cả hai trận này trên sân khách khiến tương lai của Ten Hag trở nên khó đoán hơn một chút.

Trong trường hợp MU quyết định sa thải Ten Hag và tìm một HLV mới, Sir Alex Ferguson đã trình bày chi tiết cho Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự của ông tại MU về những gì ứng cử viên lý tưởng cần có để dẫn dắt “quỷ đỏ”, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Sir Alex Ferguson hái quả ngọt khi trao niềm tin vào các ngôi sao trẻ "cây nhà lá vườn" ở Manchester United. ẢNH: GETTY

"Tôi nghĩ rằng vai trò của một người quản lý như trước đây thì giờ đã không còn nữa", Sir Alex Ferguson thừa nhận khi phát biểu trên The Go Radio Business Show với Sir Tom Hunter và Lord Willie Haughey, “Tôi may mắn khi có một khoảng thời gian làm việc tại Manchester United, nơi tôi là HLV và kiểm soát hầu hết các bộ phận của CLB. Tôi đắm mình vào đó, và điều thực sự quan trọng, tôi có tính cách và kỹ năng giao tiếp để làm điều đó.

Điều thực sự quan trọng nếu bạn muốn quản lý một câu lạc bộ lớn như Manchester United là: Bạn cần có một tính cách tốt và một số kỹ năng tổ chức thực sự tốt khi đối phó với nhiều kiểu tính cách và nhiều loại cầu thủ khác nhau.

Và đối với người hâm mộ trên toàn thế giới, bạn phải nhận thức rằng bạn không chỉ phải làm tốt cho các cầu thủ của mình mà còn phải làm tốt cho lượng người hâm mộ đông đảo nữa".

Chiến lược gia huyền thoại người Scotland Sir Alex Ferguson tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của một điều mà bất kỳ HLV tương lai nào của Manchester United cũng nên học, điều định nghĩa nên văn hóa của “quỷ đỏ”: Sự đồng cảm trong việc trao cơ hội cho các ngôi sao trẻ.

Sir Alex Ferguson và HLV hiện tại của MU Erik Ten Hag. ẢNH: MIRROR

"Tôi đã học được rất nhiều khi bước đi cùng CLB Aberdeen", Sir Alex Ferguson tiếp tục, "Aberdeen rất thoải mái, tôi đã kiểm soát CLB, đó là một CLB nhỏ tuyệt vời. Nhưng, để chuyển từ đó sang Manchester United, tôi mất khoảng hai năm để hiểu điều gì đã làm nên Manchester United như CLB dưới thời Sir Matt Busby.

Và đó chính là những cầu thủ trẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sir Matt Busby đã tạo ra Manchester United được coi trọng và được công nhận là một CLB có thể trao cơ hội cho những tài năng trẻ tuổi”.