Khai mạc vòng chung kết U-17 quốc gia 2024: SL. Nghệ An ngã ngựa trước BR-VT 11/07/2024 19:20

(PLO)- SL. Nghệ An vốn rất mạnh ở những giải trẻ đã thất thủ trước BR-VT

Tham dự có 12 đội bóng, chia làm 3 bảng gồm: BR-VT, PVF, SL. Nghệ An, Đồng Tháp (bảng A); Hà Nội, LPB. HAGL, TP.HCM, Tây Ninh (bảng B); Phù Đổng, Hà Tĩnh, Thể Công Viettel, B.Bình Dương (bảng C).

Ngay từ trận đầu đã có bất ngờ khi SL. Nghệ An bất ngờ thua chủ nhà BR-VT.

Vòng chung kết U17 QG 2024 với sự tài trợ chính của công ty Thái Sơn Nam đã diễn ra lễ khai mạc vào chiều 11/7 tại thành phố Bà Rịa.

Chủ nhà BR-VT có một trận ra mắt khai mạc giải ấn tượng khi đánh bại SL. Nghệ An. Ảnh: CTP

Các đội thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tranh tứ kết. Ngay sau lễ khai mạc là cuộc so tài giữa chủ nhà BR-VT – SL.Nghệ An. Ở đó, đội khách vốn được mệnh danh là SL. Nghệ An với thành dày đã có màn đánh phủ đầu đội chủ nhà, nhưng từ một pha phản công cực nhanh, Hoàng Minh Quân đã có cú đột phá cực nhanh rồi tung cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà trong sự bất ngờ của đội bóng trẻ xứ Nghệ.

Nhận bàn thua quá sớm, SL.Nghệ An đã tràn lên tấn công và liên tục gây sức ép về phía khung thành của đội chủ nhà để tìm bàn gỡ hoà. Tuy nhiên, những pha tấn công của đội bóng trẻ xứ Nghệ vẫn chưa thể xuyên phá được hàng phòng ngự chơi khá chắc chắn của BR-VT.

Bên cạnh đó, sự nôn nóng đã khiến những cú dứt điểm của SL.Nghệ An thiếu đi sự chuẩn xác. Phút 31, sau những pha tấn công liên tiếp, cuối cùng Nhật Gia đã có bàn cân bằng 1-1 cho SL. Nghệ An. Có bàn gỡ hoà, tinh thần của các cầu thủ SL.Nghệ An hưng phấn hơn hẳn, họ liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của chủ nhà, nhưng vẫn chưa có bàn thắng thêm cho đến hết hiệp 1.

PVF đánh bại Đồng Tháp 1-0. Ảnh; CTP

Sang hiệp 2, BR-VT đã dần nắm lại thế trận và chơi tấn công nhiều hơn. Phút 48 từ một tình huống đá phạt, Duy Long đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho BR-VT.

Thừa thắng xông lên, các cầu thủ chủ nhà liên tục tổ chức tấn công và đẩy đội bóng trẻ xứ Nghệ phải chơi lùi sâu. Từ một cú sút xa ở phút 56, Quang Hưng đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà trong sự vỡ oà từ các khán đài. Phút 62, trong một pha triển khai tấn công, sự lúng túng của hàng thủ BR-VT đã giúp Văn Tài có cú ra chân rút ngắn tỷ số 3-2 cho SL.Nghệ An. Những nỗ lực sau đó của ông lớn SL. Nghệ An đều không có thêm bàn và chấp nhận thua 2-3.

PVF thắng Đồng Tháp 1-0:

Ngày 12/7 diễn ra các trận: TP.HCM – LPB. HAGL (13h30) B.Bình Dương – Phù Đổng,Tây Ninh -Hà Nội, Thể Công Viettel – Hà Tĩnh (15 giờ 30).