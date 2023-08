Sở GD&ĐT Đà Nẵng lý giải về việc thu hồi 1 phần học phí

(PLO)- Sáng 9-8, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng thông tin về việc TP thu hồi một phần tiền đã hỗ trợ học phí trên địa bàn sau khi có phản ánh của một số phụ huynh trường mầm non tư thục phản ánh.

Theo đó, hằng năm, Sở tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục.

Ngày 12-8-2021, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lí và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022 với mức thu cụ thể như: mầm non từ 15.000-95.000 đồng; trung học cơ sở từ 15.000-60.000 đồng; THPT từ 15.000-70.000 đồng (tuỳ khu vực).

Đến ngày 27-8-2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục…Trong đó, có quy định mức học phí mới và Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-10-2021. Do thời điểm này đã vào năm học mới và HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 35 nên Sở GD&ĐT đã tham mưu để UBND TP Đà Nẵng trình HĐND ban hành Nghị quyết số 46 ngày 14-7-2022 quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 như sau: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ 100.000-300.000 đồng; THPT từ 200.000 đến 300.000 đồng (tuỳ khu vực).

Cạnh đó, HĐND TP cũng ban hành Nghị quyết số 41 ngày 14-7-2022 về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn năm học 2022-2023.

Theo đó, quy định hỗ trợ 100% học phí (cả trẻ mầm non và học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tại các cơ sở công lập và ngoài công lập) theo mức thu học phí công lập năm học 2022- 2023 do HĐND thành phố quy định, hỗ trợ trong 09 tháng của năm học 2022-2023; các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2022-2023….

Đến ngày 20-12-2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023; trong đó quy định: Đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên “Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương”.

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, căn cứ các cơ sở như trên, thì mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 do HĐND TP ban hành, nghĩa là TP phải thực hiện theo mức thu học phí theo Nghị quyết số 35, không thực hiện theo mức thu theo Nghị quyết số 46.

Như vậy, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023 tại Nghị quyết số 41 bằng 100% mức thu học phí năm học 2021-2022 và theo mức mức của Nghị quyết số 35.

Do Nghị quyết số 165 của Chính phủ ban hành ngày 20-12-2022 (sau khai giảng năm học mới 04 tháng) và Công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 23-02-2023 nên một số đơn vị, trường học thuộc các quận, huyện đã thực hiện hỗ trợ học phí trong học kì 1, năm học 2022-2023 cho học sinh ngoài công lập theo mức mới được quy định tại Nghị quyết số 46 của HĐND TP.

Riêng đối với trẻ mầm non và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập thì không thu học phí, phần hỗ trợ học phí cho học sinh công lập do ngân sách cấp bù bằng hình thức giao dự toán năm cho các đơn vị, trường học.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã có Công văn số 1381 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165 của Chính phủ.

Theo hướng dẫn như trên, thì trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị quyết số 46 của HĐND TP thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kì tiếp theo (cơ sở giáo dục công lập) hoặc phải hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước (cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng cho hay, năm học 2023-2024, Đà Nẵng vẫn sẽ thực hiện mức học phí theo Nghị quyết số 35 và chủ trương hỗ trợ học phí tại Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND vẫn thực hiện (đối với cả công lập và ngoài công lập) nhưng mức hỗ trợ sẽ theo Nghị quyết số 35.

Hoài An