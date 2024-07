Sở GD&ĐT TP.HCM lý giải việc tụt 9 hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 18/07/2024 12:27

Sáng 18-7, Sở GD&ĐT TP.HCM họp thông tin về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tụt 9 hạng điểm thi tốt nghiệp THPT

Dựa theo phổ điểm Bộ GD&ĐT công bố, xét về mức điểm trung bình của điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho thấy thứ hạng của 63 tỉnh, TP.HCM có nhiều bất ngờ so với năm 2023.

Đáng chú ý, hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM đều không nằm trong tốp 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.

Trong đó, TP.HCM bị giảm mạnh thứ hạng điểm thi tốt nghiệp THPT khi từ vị trí thứ 11 (ở năm 2023) xuống đứng ở vị trí thứ 20 (năm 2024).

Lý giải về vấn đề trên, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỉ lệ học sinh chọn tổ hợp khoa học tự nhiên chiếm ưu thế so với tổ hợp khoa học xã hội với 60,85 %.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ tại cuộc họp sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong khi, theo dữ liệu điểm thi Bộ GD&ĐT vừa công bố, điểm các môn thành phần thuộc tổ hợp khoa học xã hội rất cao (Lịch Sử, Địa lý với nhiều điểm 10). Trong khi đó điểm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên năm nay các môn thấp hơn năm ngoái

Bên cạnh đó, phần lớn học sinh lớp 12 đã trúng tuyển sớm vào các trường đại học bằng nhiều phương thức khác nhau như xét học bạ và đánh giá năng lực. Do đó, việc các em tập trung vào thi tốt nghiệp ở tất cả các môn rất ít.

Mặt khác, một bộ phận dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học cũng chỉ tập trung vào 2 trong 3 môn của bài thi tổ hợp, môn còn lại chỉ thi cho qua. Do đó, điểm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên của TP.HCM không cao. Nhưng điểm xét tuyển các khối đại học truyền thống (không tính học sinh tự do) lại rất cao như như khối A (Toán, Lý, Hoá), khối B (Toán, Hoá, Sinh), khối C (Văn, Sử, Địa), khối D (Văn, Toán, tiếng Anh).

Mặt khác, ông Hiếu đánh giá, trong các kỳ thi chung cả nước, việc đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực như định hướng của TP.HCM không phù hợp với đề chung cả nước, nhất là khi làm các môn trắc nghiệm.

“Tuy nhiên, chúng tôi kiên trì định hướng trên vì việc học tập của học sinh không chỉ áp dụng vào kỳ thi này mà còn là năng lực tư duy góp phần giúp học sinh xử lý vấn đề thực tiễn trong cuộc sống” - Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Lý do TPHCM không có điểm 10 môn Văn

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước chỉ có 2 điểm 10 môn Văn ở tỉnh Nam Định và Đồng Tháp. Nhiều năm liền, TP.HCM không có điểm 10 môn Văn khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng học sinh TP học văn dở hay là cán bộ chấm thi quá chặt?

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Về vấn đề này, ông Hiếu cho biết, lãnh đạo Sở thường xuyên trao đổi với phòng giáo dục trung học - cơ quan thường trực tham mưu về mặt tổ chức giảng dạy và kiểm tra đánh giá để nắm rõ tình hình dạy và học của học sinh đối với môn học trên.

Mặt khác, cán bộ chấm thi của TP.HCM đã làm đúng và chặt chẽ theo đáp án của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, các cán bộ không chấm lỏng cũng như việc chấm chặt đã được Sở GD&ĐT sinh hoạt để làm sao đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết TP.HCM không có điểm 10 môn Văn không phải vì học sinh yếu cũng như không phải quá trình giảng dạy có vấn đề. Thực tế, việc một bài văn đạt đến 10 điểm cực kỳ hiếm, cực kỳ khó. Cả nước chỉ có 2 em 10 điểm. Do đó TP.HCM không có điểm 10 môn Văn cũng không lạ vì 63 tỉnh/thành chỉ có 2 em đạt 10 điểm, điều này không có vấn đề gì bất thường.

"Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Văn của học sinh TP.HCM đạt 94,66% trên trung bình. Tỉ lệ này tại TP.HCM ổn định nhiều năm liền" - ông Hiếu nói.