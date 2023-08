Số thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại TP.HCM 6 tháng đầu năm tăng

(PLO)- Theo Cục Thuế TP.HCM, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động nửa đầu năm trên địa bàn thành phố là hơn 320.900 doanh nghiệp

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Thuế TP.HCM, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động nửa đầu năm là 320.975 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp phát sinh mới 6 tháng đầu năm là 26.640 doanh nghiệp.

Số lượng doanh nghiệp giảm 6 tháng đầu năm 2023 là 44.650 doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giải thể hơn 10.400 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động hơn 19.300 doanh nghiệp; số doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh là 14.800 doanh nghiệp.

Tính đến hết ngày 30-6-2023 cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý 1,7 triệu hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn, đạt 96% số hồ sơ khai thuế phải tiếp nhận trong kỳ.

Số thu thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm thu được 50.915 tỉ đồng, đạt 61,4% dự toán, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân lũy kế 6 tháng có sự tăng trưởng so với cùng kỳ là do tác động của Nghị định số 91/2022 làm dịch chuyển nguồn thu từ năm trước sang. Đây là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn (52%) trong khu vực kinh tế.

Tuy nhiên, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi Nghị định số 12/2023 về gia hạn thời gian nộp, ước tính số tiền gia hạn thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I (nộp vào tháng 4) là hơn 1.900 tỉ đồng.

QUANG HUY