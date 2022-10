Sóc Trăng: 162 nhân viên y tế nghỉ việc chỉ trong 18 tháng

(PLO)- Nhân viên y tế nghỉ việc đa phần thuộc nhóm nhân lực đã qua đào tạo và có kinh nghiệm.

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về tình hình nhân viên y tế bỏ việc, xin thôi việc từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022, trong đó có 162 người đã nghỉ việc, tuyển dụng mới 191 người.

Trong số 162 người nghỉ việc có 46 bác sĩ (BS), 43 điều dưỡng, 6 kỹ thuật y, 6 hộ sinh, 17 dược sĩ và 44 nhân viên hành chính khác; phần lớn tập trung ở tuyến tỉnh, 49 người ở tuyến huyện và 28 người ở tuyến xã.

Nguyên nhân nghỉ việc hầu hết do hoàn cảnh gia đình (102 người), do thu nhập thấp (31 người), do sức khỏe không đảm bảo (10 người), còn lại là do một số nguyên nhân khác.

Theo đánh giá của ngành y tế Sóc Trăng, 18 tháng qua số người nghỉ việc đa số thuộc nhóm nhân lực đã qua đào tạo và có kinh nghiệm. Trong khi đó, nhóm mới tuyển dụng chưa qua đào tạo, cần có thời gian để làm quen công việc.

Trong số 191 nhân viên y tế tuyển dụng mới ở Sóc Trăng, có 82 BS, 39 điều dưỡng, 14 kỹ thuật y, 3 hộ sinh, 15 dược sĩ và 36 nhân viên khác.

Do đó, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đề ra một số giải pháp để khắc phục, cụ thể, cần đảm bảo tối thiểu nguồn kinh phí để các đơn vị y tế đủ trả lương và phụ cấp cho nhân viên. Không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc nợ lương, nợ phụ cấp, tiền thưởng của nhân viên y tế.

Cạnh đó, xây dựng chính sách đãi ngộ đặc thù của địa phương cho nhân lực y tế để giữ chân lực lượng nòng cốt, đã qua đào tạo, có kinh nghiệm chuyên sâu, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở. Cho phép thí điểm cung cấp một số dịch vụ y tế theo yêu cầu với các cơ sở có đủ khả năng để tạo nguồn thu nhập thêm cho nhân viên đơn vị.

Ngoài ra, ưu tiên đào tạo cho các vị trí nhiều áp lực và khó giữ chân nhân lực được lâu, như chuyên khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, chuyên khoa nhiễm, lao, tâm thần. Cùng với đó, rút ngắn thời gian học nâng cao trình độ chuyên môn cho các y, BS làm việc ở các trạm y tế.

Đặc biệt, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Bộ Y tế sớm thực hiện sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, đề xuất tăng 100% phụ cấp cho nhân viên y tế, quan tâm hơn đến nhân viên hành chính, công nghệ thông tin.

Cạnh đó, tham mưu cho Chính phủ sớm thực hiện chế độ ưu đãi nghề 100% đối với lực lượng y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Nghị quyết số 38. Ban hành và hướng dẫn các địa phương thực hiện mô hình tổ chức trạm y tế theo quy mô dân số thay cho mô hình theo địa giới hành chính hiện hành.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh cho phép xây dựng nghị quyết đặc thù liên quan chính sách đãi ngộ, khuyến khích nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhân viên y tế tuyến cơ sở. Luân chuyển hoặc mời chuyên gia y tế trong và ngoài tỉnh về hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng này.

Mặt khác, chỉ đạo và xem xét bổ sung kinh phí để hỗ trợ cho các cơ sở y tế mất cân đối thu chi giai đoạn tự chủ từ năm 2018-2020 và chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trong năm 2021 và sáu tháng đầu năm 2022. Cấp kinh phí và chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, TP sớm chi trả dứt điểm các chế độ phụ cấp chống dịch cho nhân viên y tế trong năm 2021 và sáu tháng đầu năm 2022.

