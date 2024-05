Sôi nổi hội thi 'Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy' ở Bình Dương 24/05/2024 16:17

(PLO)- Đội thi thuộc “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” của huyện Bàu Bàng đạt giải nhất và sẽ tham gia hội thi cấp vùng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 24-5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” năm 2024.

Các đội thi tham dự Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” năm 2024.

Hội thi có sự tham gia của hơn 72 vận động viên, thuộc chín đội tuyển là thành viên Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy, có thành tích xuất sắc nhất của chín huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hội thi có hai phần: phần thi lý thuyết, mỗi đội thi sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức về công tác PCCC.

Đây là những kiến thức gần gũi, thiết thực, diễn ra trong đời sống hàng ngày mà mỗi người dân đều đã tiếp cận, tiếp xúc và có những hiểu biết nhất định.

Còn ở phần thi thực hành, các đội thi tham gia tình huống giả định chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy tại một ngôi nhà (loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh).

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” với các nội dung thi đấu đã được Bộ Công an nghiên cứu, triển khai sát với các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên thực tế.

Bên cạnh đó, hội thi sẽ đưa hoạt động của các Tổ liên gia đi vào thực chất, phát huy có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ khi xảy ra tại khu dân cư.

Kết thúc hội thi, Đội thi thuộc “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” của xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng đứng nhất toàn đoàn, đội thi của xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên đạt giải nhì, đạt giải ba thuộc về đội thi của phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Được biết, đội đạt giải nhất trong hội thi lần này sẽ tiếp tục tham gia hội thi cấp khu vực tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nếu đạt giải nhất thì sẽ tiếp tục tham dự hội thi toàn quốc.

Một số hình ảnh của hội thi:

Các đội thi tham gia phần thi lý thuyết.

Các đội thi tham gia phần thi thực hành với tình huống giả định chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy tại một ngôi nhà (loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh).

Các đội thi được sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên đội nhà.

Trong hội thi, các đội PCCC chuyên nghiệp của tỉnh Bình Dương cũng tham gia biểu diễn triển khai đội hình chữa cháy.

Robot chữa cháy TAF35 cũng tham gia biểu diễn. Robot chữa cháy được trang bị tuabin với công suất 25 KW, phun nước xa đến 80 m và người vận hành có thể điều khiển từ xa trong vòng bán kính 300 m, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy trong những vụ cháy phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nổ.

Tại hội thi, ban tổ chức cũng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy, cứu người tại các địa phương trong thời gian qua.