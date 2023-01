Stuart Wilkin: 'Malaysia có thua thiệt gì đâu mà co cụm phòng ngự'

(PLO)-Tuyển thủ gốc Anh của Malaysia Stuart Wilkin tuyên bố chẳng có gì mà phải co cụm phòng ngự để bảo vệ kết quả lượt đi, Malaysia cần đẩy Thái Lan vào con đường khó hơn bằng bàn thắng trước.

Trận lượt về bán kết 2 giữa Thái Lan và Malaysia lúc 19 giờ 30 tối 10-1 sẽ xác định đối thủ của Việt Nam (VN) ở chung kết AFF Cup 2022. Tuyển thủ nhập tịch Malaysia (gốc Anh) Stuart Wilkin đòi “đè” luôn Thái Lan ngay tại Thammasat chứ chẳng cần “đổ bê tông” để bảo vệ lợi thế thắng 1-0 lượt đi.

Rõ ràng là “tư tưởng” của một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Anh có khác. Malaysia không cần chắc chiu, không nặng phòng ngự khi có kết quả tích cực tại Bukit Jalil tối 7-1.

Tiền vệ có những pha sút xa rất uy lực và hiểm hóc mang tính bất ngờ cao này nói: “Chẳng có gì mà Malaysia phải co cụm phòng ngự ở Thammasat, chúng tôi có thua thiệt gì đâu mà phải co cụm. Co cụm phòng ngự nghĩa là tạo điều kiện cho đối phương áp sát, vây hãm, điều đó rất nguy hiểm.

Malaysia sẽ chơi để tìm bàn thắng. Nếu Malaysia ghi tiếp bàn thắng ở Thammasat thì có nghĩa đẩy Thái Lan vào áp lực gấp bội, khó khăn tăng lên rất nhiều và lúc đó Malaysia chiếm ưu thế càng nhiều hơn”.

Trong cuộc họp báo trước trận ở khán phòng trong sân Thammasat, HLV Kim Pan-gon của Malaysia đã "dẫn" Stuart Wilkin theo. Tiền vệ này tỏ ra rất bản lĩnh, cứng cáp, mạnh mẽ, nêu quan điểm rất rõ ràng cho chuyến làm khách đầy khó khăn này.

Stuart Wilkin có thái độ như thế để tạo sự tự tin cho Malaysia, không sợ gì cả, nhất là 4 trận đối đầu gần nhất, .Malaysia đều thắng Thái Lan (hai trận vòng loại World Cup 2022, King’s Cup 2022 và lượt đi bán kết AFF Cup 2022). Vì thế, Malaysia không có lý do gì phải e dè Thái Lan cả.

Trong khi đó Malaysia, cụ thể là HLV Kim Pan-gon cũng nêu mục tiêu cụ thể là lên ngôi vô địch AFF Cup. Rõ ràng Malaysia càng đá càng hay, cách họ thể hiện nó rất giống với đội U-19 hồi giải vô địch U-19 Đông Nam Á ở Indonesia vậy. Malaysia khởi đi rất èo uột nhưng sau đó vào bán kết đánh bại VN 3-0, vào chung kết thắng Lào 2-0.

Bây giờ, ở vòng bảng AFF Cup 2022, Malaysia đến Mỹ Đình và “bị phơi áo” 0-3 nhưng về đá bán kết với Thái Lan họ chơi rất tưng bừng và đang nắm ưu thế qua chiến thắng 1-0.

