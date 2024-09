Sử dụng xe máy của bạn gái đi cướp giật tài sản của phụ nữ 05/09/2024 12:47

Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) thông tin, đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tuyền (42 tuổi, trú quận Thanh Khê) là nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người dân.

Thời gian qua, công an liên tiếp nhận tin báo bị đối tượng nam giới cướp giật tài sản, nạn nhân hầu hết là phụ nữ lớn tuổi. Qua xác minh, công an nhận định Nguyễn Hữu Tuyền (có bốn tiền án về tội cướp giật tài sản) là nghi can nên theo dõi.

Tuyền bị trinh sát bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: CA.

Đến ngày 4-9, trinh sát tiếp nhận thông tin Tuyền vừa thực hiện vụ cướp giật dây chuyền của một người phụ nữ đang đi trên đường Cù Chính Lan (quận Thanh Khê) nên triệu tập để đấu tranh.

Bước đầu Tuyền khai đang làm công nhân tại một công ty thép có chi nhánh trên đường Tạ Quang Bửu (Đà Nẵng).

Hàng ngày, trước hoặc sau giờ làm việc ở công ty, Tuyền sử dụng xe máy của bạn gái chạy lòng vòng qua các tuyến đường trên địa bàn các quận Thanh Khê, quận Liên Chiểu… tìm kiếm nạn nhân.

Chiếc xe máy gây án của Tuyền. Ảnh: CA.

Khi phát hiện phụ nữ có đeo dây chuyền vàng, lợi dụng sơ hở thì chạy xe áp sát nhanh chóng cướp tài sản rồi tẩu thoát. Gây án xong, Tuyền thay đổi trang phục, phương tiện, sử dụng thông tin cá nhân giả và nhiều sim điện thoại, điện thoại di động của người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trong thời gian từ tháng 8 đến nay, Tuyền đã thực hiện năm vụ cướp giật tài sản là dây chuyền vàng. Số tài sản trên được Tuyền mang đi bán lấy tiền để sử dụng cá nhân. Qua khám xét, công an phát hiện hai sợi dây chuyền vàng và một mặt dây chuyền vàng (trị giá khoảng 27 triệu đồng).