Sự thật về video nam thanh niên bốc đầu xe, đi 1 bánh lan truyền trên mạng

(PLO)- Nam thanh niên trong video không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy kiểu bốc đầu, đi 1 bánh đang lan truyền trên mạng xã hội từng bị công an mời làm việc trước đó và đang tiếp tục xử lý.

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã nắm được video và hình ảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy kiểu bốc đầu, đi 1 bánh đang lan truyền trên mạng xã hội. Người này từng bị công an triệu tập.

Hình ảnh này đã được quay từ trước và công an đang xử lý nhưng hiện tại vẫn tiếp tục lan truyền rộng rãi. Ảnh: Cắt từ clip

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nam thanh niên mặc áo trắng, quần dài đen, không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy hiệu Honda Vairo màu đỏ chở theo một cô gái mặc váy lưu thông trên đường vắng người.

Đáng chú ý, cô gái ngồi quay đầu về phía sau xe, còn nam thanh niên lái xe bốc đầu, đi 1 bánh trên quảng đường dài hàng chục mét.

Video sau khi được lan truyền trên mạng đã thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận. Theo xác minh của PLO, khu vực đôi nam nữ trên quay video ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Video hiện đang lan truyền trên mạng, thực tế đã được quay từ lâu và người liên quan đã bị công an mời đến làm việc. Video: Mạng xã hội

Trước đó, từ ngày 23-10, thanh niên mặc áo trắng trên cũng xuất hiện trong video một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở ba, bốc đầu biểu diễn trên đường. Nhóm này đã thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, rồi quay lại video đăng lên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trang Facebook cá nhân có tên Cường Hạo Thiên với trên 50 ngàn người theo dõi có đăng nhiều hình ảnh, video trên.

Cụ thể, các hình ảnh video của người này đăng tải với tiêu đề “Tuyệt kỹ bốc đầu Thiếu Lâm Tự”, “Thuật bốc đầu Kỳ Môn Độn Giáp”…

Theo hình ảnh từ các video, chiếc xe máy dùng để biểu diễn có biển số ở Bình Dương, còn địa điểm biểu diễn là ở Bình Dương và TP Thủ Đức (TP.HCM).

Các hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe bốc đầu trước đó đã lan truyền trên mạng. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau đó, Công an ở Bình Dương đã mời ba thanh niên trên làm việc, lập hồ sơ. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức tiếp tục điều tra vụ việc và mời những người liên quan. Trong lúc công an đang xử lý vụ việc nêu trên thì hôm nay mạng xã hội lại xuất hiện clip đôi nam nữ biểu diễn xe.

Trước đó, người mẫu Trần Thị Ngọc Trinh (Ngọc Trinh) điều khiển xe máy nằm trên yên xe đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

CÔNG MINH