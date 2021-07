Tìm người liên quan điểm nguy cơ COVID-19 ở 6 quận, huyện Trước đó, chiều 23-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 10-7 đến ngày 23-7, khẩn trương đến Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế. Cụ thể các điểm nguy cơ COVID-19 gồm: 1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều: -Số 77/40 đường Trần Phú, phường Cái Khế -Số 301A, KV4, phường An Khánh -Số 148 đường Trần Việt Châu, phường An Hòa -Số 278/C21, đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi -Số 71/25A đường Lý Tự Trọng, phường An Phú. -Các số 56/1, 57/12, 60, 64, 65, 70, 90, 94 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An -Số 117/3 đường 3-2, phường Hưng Lợi -Số 09 đường B3, phường An Bình -Số 75 B, đường số 3, KDC Hồng Phát, KV2, phường An Bình -Số 89/65 đường Huỳnh Thúc Kháng, KV2, phường An Nghiệp 2. Các địa điểm thuộc quận Cái Răng: -Số 143A, tổ 27, KV4, phường Hưng Phú -Số 639, tổ 9, KV1, phường Hưng Phú -Hẻm 8, KV4, phường Hưng Phú -Số 208, tổ 26, KV4, phường Hưng Phú -Số 378A, tổ 20, KV4 phường Hưng Phú -Số 54, tổ 40, KV6, phường Hưng Phú -Số D5, đường số 2, phường Phú Thứ -Số 165A KV Thạnh Thắng, phường Phú Thứ -Số 211, KV An Hưng, phường Phú Thứ -KV YênBình, phường Lê Bình 3. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy: -Số 226A/12, KV Bình Chánh, phường Long Hòa -Số 68, 70, 100 đường Đặng Thị Nhường, KV3, phường Bùi Hữu Nghĩa -Số 300/4/9, phường Bùi Hữu Nghĩa -Số 29 đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy -Hẻm 91, CMT8, phường An Thới (19A4, đường số 2, KCN Trà Nóc) -Nhà Trọ số 174/23, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới 4. Các địa điểm thuộc huyện Thới Lai, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt: -Xã Trường Xuân, huyện Thới Lai -KV Thới Hòa, phường Phước Thới, quận Ô Môn -KV Bình Khánh, phường Phước Thới, quận Ô Môn -KV Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt