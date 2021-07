BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết sau thời gian điều trị, hai anh em nam sinh (quê Cần Đước, Long An) mắc COVID-19 nặng đang điều trị tại BV đã hồi phục. Trong đó, người em trai học Đại học HUFLIT bị tổn thương phổi, suy hô hấp nặng, phải can thiệp hệ thống ECMO, tưởng chừng không qua khỏi.

Cụ thể, nam sinh (21 tuổi) từ Long An chuyển nhập viện vào ngày 1-6 trong tình trạng suy hô hấp nặng, lơ mơ, co giật, dọa ngưng thở, mạch, huyết áp không đo được nên được tích cực hồi sức. Nam sinh có cơ địa thừa cân, nặng 110kg, cao 180 cm, đái tháo đường tuýp 2.

Sau đó, tình trạng nam sinh diễn tiến nặng, phải được can thiệp ECMO vì tổn thương 2 phổi rất nghiêm trọng, oxy máu không cải thiện với thở máy xâm lấn. Đồng thời, bệnh nhân được lọc máu hấp phụ cytokines. Tình trạng 'cơn bão cytokines' đã từng gặp ở phi công người Anh.



Hai anh em nam sinh được đặt nằm cạnh nhau ở Long An. Ảnh: BSCC

Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân có tình trạng rối loạn đông máu nội mạch lan tỏa, vừa tăng đông máu, vừa tăng chảy máu và tiểu cầu máu giảm thấp kéo dài, được chẩn đoán có bệnh cảnh giảm tiểu cầu huyết khối, nên được chỉ định thay huyết tương. Ngoài ra, nam sinh còn trải qua nhiều đợt nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng máu do nằm lâu, suy giảm sức đề kháng.

Bệnh nhân được can thiệp lọc máu 15 lần, thay huyết tương 2 lần, thay màng ECMO 3 lần.

Bệnh nhân được chú trọng chăm sóc dinh dưỡng kết hợp phục hồi chức năng, vật lí trị liệu hô hấp và vận động.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện dần và cai máy thở sau 30 ngày thở máy. Sau đó 2 ngày, bệnh nhân được rút ECMO. Sau quá trình tập vật lý trị liệu và định dưỡng. Bệnh nhân đã xuất viện hôm 26-7, sau người anh 3 ngày.

Còn người anh của nam sinh (29 tuổi), được Bệnh viện Long An chuyển đến nhập viện vào 15 giờ, ngày 1-6, do BV Long An chuyển sốt ngày 8 và xét nghiệm PCR dương tính, tiền căn loạn thần điều trị nhiều loại thuốc.

Diễn tiến viêm phổi tiến triển nhanh, suy hô hấp thất bại với máy thở lưu lượng cao HFNC, bắt đầu được đặt nội khí quản thở máy ngày 6-6. Sau 22 ngày được cai máy thở, tập vật lý trị liệu, bệnh nhân ổn và xuất viện ngày 23-7.

"Hai anh em Long An sau khi ngưng được ECMO và máy thở, được bố trí nằm cạnh nhau tại khoa HSCCNL BVBNĐ để có thể nhìn thấy nhau, cùng trò chuyện và cùng tập vật lý trị liệu mỗi ngày để có thể mau chóng cùng xuất viện và viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của chính mình.



Chứng kiến câu chuyện của hai anh em từ những ngày đầu nguy kịch, tưởng chừng khó qua khỏi, đến hôm nay khi cả 2 đã về với gia đình không ai không xúc động.

Đây chính là nguồn động viên, là sức mạnh to lớn tiếp thêm nghị lực cho nhân viên y tế tiếp tục công tác chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng trong đại dịch này"- BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu xúc động chia sẻ.

Tính từ đầu đợt dịch lần này tại TP.HCM, từ 27-4 đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP đã tiếp nhận điều trị cho 880 trường hợp nhiễm COVID-19 mức độ từ nặng trở lên, trong đó đã có 378 trường hợp khỏe mạnh xuất viện. Có 46 trường hợp tử vong. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị 476 ca bệnh nặng, trong đó, có 219 bệnh nhân nguy kịch cần hỗ trợ thở oxy qua gọng mũi, mask và máy HFNC. Trong đó, có 74 bệnh nhân thở máy xâm lấn và 7 ca ECMO.