Sáng 20-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) cho biết vừa ghi nhận 2 trường hợp đang cách ly y tế do dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca thứ nhất là chị LTH (28 tuổi, nhân viên y tế, TP Dĩ An, Bình Dương, vừa về quê xóm 1, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An), đang mang thai 35 tuần.



Phun khử khẩn tại khu vực ga Chợ Sy (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Ngày 16-7, chị H. được xét nghiệm RT-PCR ở TP.HCM cho kết quả âm tính. Ngày 17-7, chị đi xe taxi từ TP Dĩ An đến ga Suối Kiết (Bình Thuận) lên tàu SE8, toa 9, về Nghệ An

Ngày 18-7, chị H. về đến địa phương khai báo y tế và được cách ly tại Trạm y tế xã Diễn Nguyên. Chị được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Ca thứ hai là chị NTNH (20 tuổi, sinh viên, trú TP Dĩ An, Bình Dương) cũng vừa về quê xóm 1, xã Diễn Nguyên cùng chị H, là F1 và là cháu của chị H.

Ngày 16-7, NH. đi làm test nhanh kháng nguyên ở Thủ Đức (TP.HCM) kết quả âm tính rồi cùng chị H. về quê bằng tàu hỏa.



Đo nhiệt độ và lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực ga Chợ Sy.

Ngày 18-7, khi về đến quê nhà, NH được cách ly ngay tại Trạm Y tế xã Diễn Nguyên và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-COV-2.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 165 ca mắc COVID-19 ở 12 địa phương. Cụ thể, TP Vinh 90; các huyện Diễn Châu 20, Nam Đàn 6, Quỳnh Lưu 6, Quỳ Hợp 5, Nghi Lộc 4, Hoàng Mai 2, Đô Lương 1, Nghĩa Đàn 1, Tân Kỳ 1, Tương Dương 23, Kỳ Sơn 6.

Tổng số bệnh nhân ở Nghệ An khỏi bệnh và đã xuất viện là 72 người, có 2 bệnh nhân chuyển viện, 1 bệnh nhân tử vong. Có 9 bệnh nhân nặng phải thở ô xy.