3 tiếng 'đánh vật' với khối u xơ gần 7kg dính chặt ổ bụng

Ngày 22-5, BV Từ Dũ (TP.HCM) đã phẫu thuật cắt tử cung có nhân xơ cho một bệnh nhân tên D. ngụ tại Bình Thuận. Điều đáng chú ý là khối u xơ nặng tới 6,9kg, gần bằng 1/5 trọng lượng của người bệnh.

Cách đây 4-5 tháng, chị D. thấy bụng to nhanh nhưng lại sụt khoảng 2kg mỗi tháng. Đến khám tại BV Từ Dũ, chị được chụp MRI vì khối u quá to khiến bụng to như có thai, các BS nghi ngờ khối u ác tính.

Đánh giá đây là trường hợp phẫu thuật phức tạp vì u to, nghi ngờ ung thư, ổ bụng rất dính do bệnh nhân đã từng phẫu thuật mổ lấy thai và thai ngoài 3 lần, êkip phẫu thuật là các bác sĩ chuyên mổ ung thư đã thận trọng thám sát kỹ khối u, bóc tách khối dính để tránh tổn thương bàng quang, ruột, niệu quản.

Sau gần 180 phút căng thẳng, khối u nhiều thuỳ, dạng u xơ tử cung, nặng bằng 2 em bé đủ tháng đã được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh.



Khối u xơ được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ. Ảnh: BVCC



BS Chuyên khoa 2 Võ Thanh Nhân, phẫu thuật viên chính, cho biết vì khối u to, nhiều thuỳ biến dạng và nằm luồn sâu vào các quai ruột, đè lấn vào đường đi của niệu quản nên phẫu thuật viên phải vừa thận trọng gỡ dính, vừa phải nhanh tay để hạn chế chảy máu.

U xơ tử cung là khối u lành tính, tuy vậy, u phát triển to quá sẽ gây biến chứng chèn ép lên các cơ quan trong ổ bụng khiến phụ nữ cảm thấy trằn bụng, hay mắc tiểu. U có thể chèn ép gây thận ứ nước. Ngoài ra, một số trường hợp u xơ gây rong huyết, thiếu máu, đau bụng.

Tuy vậy, cũng nhiều phụ nữ “sống hoà bình” với u xơ nếu u không có biến chứng ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Việc điều trị u xơ cũng đa dạng, như phẫu thuật bóc u hay cắt tử cung, uống thuốc, thuyên tắc mạch... phụ nữ có u xơ nên khám mỗi 6 tháng để đánh giá diễn tiến của bệnh.