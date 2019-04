Bác sĩ dùng đèn xe chiếu sáng cứu sản phụ đẻ rơi giữa rừng

Ngày 5-4, bác sĩ (BS) Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang), cho biết đêm 4-4, các BS của BV thực hiện thành công một ca đỡ đẻ giữa rừng. Đây là ca thứ 3 như vậy trong vòng hơn 1 tháng qua.

Sản phụ là chị Nguyễn Thị Tiên, 21 tuổi, trú tại Nà Phia, Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang, mang thai lần đầu.



Các bác sĩ phải nhờ sự hỗ trợ của đèn xe để xử lý ca sinh giữa đường. Ảnh: ANH THANH

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 4-4, chị Tiên đang trên đường đến viện để sinh vì trước đó thấy đau bụng, nhưng chưa kịp đến viện thì đã chuyển dạ. Nhận được tin nhắn, Ban Giám đốc BV đã cử ê kíp gồm BS Phan Văn Thu, điều dưỡng Đào Xuân Huy và điều dưỡng Nguyễn Thị Mẫn đến ngay hiện trường cách bệnh viện khoảng 4km hỗ trợ bệnh nhân.

“Lúc BS có mặt thì sản phụ đã sinh con dưới nền đất, nhau chưa sổ, cháy máu nhiều. Do sinh non nên bé chỉ nặng 1600g, khóc yếu, tím tái, hạ thân nhiệt. Do trời tối, nên để có ánh sáng các BS phải tận dụng tất cả các loại đèn như đèn pha ô tô, đèn pin và đèn phát ra từ điện thoại” –BS trực tiếp đỡ đẻ cho biết.



Em bé đang được nằm lồng ấp tại BV Đa khoa huyện Bắc Mê. Ảnh: BVCC

Sau khi được các BS xử trí tại chỗ, mẹ con sản phụ Tiên được đưa về BV để cháu bé nằm lồng ấp. Do sinh non nên em bé khá yếu, chưa tự bú được và phải ăn qua sonde dạ dày. “Đến sáng nay sức khỏe hai mẹ con sản phụ Tiên đã ổn định” – BS Chung nói.