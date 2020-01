Bác sĩ Việt Nam trình diễn can thiệp tim với thế giới

“Đây cũng đồng thời là bệnh nhi nhỏ tháng tuổi nhất được can thiệp loại dị tật này. Do lỗ rò quá lớn, nếu để lâu trái tim sẽ hư gây nguy hiểm tính mạng cho bé.

Tuy nhiên, nếu can thiệp lúc bé còn nhỏ, nhẹ cân thì cũng gặp nhiều nguy cơ như luồn dụng cụ, đòi hỏi thao tác phải hết sức khéo léo” - TS-BS Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Hội Tim mạch nhi và tim bẩm sinh TP.HCM, cho biết tại hội nghị quốc tế can thiệp tim bẩm sinh diễn ra từ ngày 8 đến 10-1. Đây là một trong sáu ca can thiệp tim được trình diễn tại hội nghị.

Hội nghị thường niên do Hội Tim mạch nhi và tim bẩm sinh TP.HCM tổ chức lần thứ 9, quy tụ khoảng 400 chuyên gia trong và ngoài nước với chủ đề: “Can thiệp không quy ước các bệnh tim bẩm sinh từ A đến Z”.



Một ca can thiệp tim bẩm sinh nhi được truyền hình trực tiếp đến hội nghị. Ảnh: HL

Tại hội nghị, các chuyên gia cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất về điều trị và can thiệp các dị tật tim bẩm sinh phức tạp còn nhiều tranh cãi trên thế giới. Mặc dù trên thực tế các thủ thuật can thiệp này vẫn được tiến hành.

“Hội nghị năm nay tập trung bàn đến những ca can thiệp không theo quy ước. Các ca trình diễn cũng là những trường hợp trong số này. Khi can thiệp các ca này, các chuyên gia sẽ cùng bàn luận, xem nên thực hiện, điều chỉnh sao cho hợp lý. Chẳng hạn lần này các bác sĩ ở Việt Nam sẽ can thiệp cho bé 18 kg bị thủng lỗ 26 mm ở tim, trong khi giới hạn can thiệp ở trẻ nhẹ cân như thế này là lỗ thủng chỉ từ 18 mm trở xuống” - BS Tín chia sẻ.

Đặc biệt, theo BS Tín, hội nghị lần này có chuyên đề bàn can thiệp dị tật trong bào thai khi trái tim hình thành hoàn chỉnh, giúp cho nhiều trẻ có cơ hội được sửa chữa dị tật ngay từ trong bào thai.

Ngoài BV Nhi đồng 1, các ca can thiệp tim từ Viện Tim Tâm Đức (Việt Nam), Viện Sức khỏe trẻ em quốc gia hoàng hậu Sirikit (Thái Lan), BV Serdang (Malaysia), BV đa khoa Đài Trung (Đài Loan - Trung Quốc), Viện Tim mạch quốc gia Nepal (Nepal) cũng được chiếu trực tiếp tại hội nghị.

Theo ban tổ chức hội nghị, tham dự lần này có nhiều chuyên gia đầu ngành thế giới như các GS Shakeel Qureshi, Chủ tịch Hội Tim mạch nhi châu Âu; Lee Benson, Chủ tịch Hội Tim mạch nhi Bắc Mỹ; Allison Cabalka, Giám đốc Trung tâm tim mạch nhi Mayo Clinic (Mỹ); Gurleen Sharland, Chủ tịch Hội Siêu âm tim thai thế giới.