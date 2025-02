Bệnh viện Từ Dũ: Nơi sinh ra những mầm sống và ươm mầm ước mơ 21/02/2025 16:39

Ngày 21-2, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập với chủ đề “Nửa thế kỷ, Bệnh viện Từ Dũ vươn mình” và khánh thành Trung tâm Hồi sức sơ sinh đạt chuẩn châu Âu (NICU).

Biết ơn các bác sĩ giúp con lớn lên khỏe mạnh

Gia đình bé Nguyễn Mạnh An quay lại bệnh viện để thăm các y bác sĩ đã điều trị. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại buổi lễ, gia đình năm em bé được can thiệp tim bào thai thành công đã đến tặng hoa và gửi lời tri ân đến các y bác sĩ (BS) cùng ê-kip can thiệp tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Bé trai Nguyễn Mạnh An là trường hợp thứ năm trên cả nước được thông van tim can thiệp bởi BS hai bệnh viện trên. Chị Lê Tài Linh (30 tuổi, ngụ Thanh Hóa), mẹ bé An, kể khi mang thai 22 tuần thì phát hiện bé dị tật tim bẩm sinh, hẹp van động mạch phổi.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM (bìa trái), cùng ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tham dự chương trình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khi nghe tư vấn về phương pháp thông van tim bào thai, chị rất lo lắng vì chỉ mới có vài ca được thực hiện ở Việt Nam trước đó. Nhờ sự động viên của gia đình và tin tưởng vào các BS, chị đồng ý để bệnh viện can thiệp bào thai lúc 31 tuần tuổi.

Sau những ngày chờ đợi đầy hồi hộp, bé An đã chào đời khỏe mạnh, cân nặng 2,7 kg và được can thiệp phẫu thuật sau sinh một ngày. Từ khi xuất viện, bé tiếp tục được nong tim hai lần ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chị Nguyễn Phùng Phương Anh (28 tuổi) là mẹ bé Lưu Nguyễn Hương Giang, ca thông tim bào thai thứ 2 của cả nước, quay lại thăm bệnh viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Đến nay con đã năm tháng tuổi, bụ bẫm, ăn ngoan ngủ khỏe như bao trẻ khác. Gia đình rất biết ơn các BS đã chăm sóc, giúp con chào đời khỏe mạnh và chữa trị bệnh cho con. Nếu con không được can thiệp từ trong bào thai có lẽ gia đình sẽ rất vất vả để chạy chữa bệnh tim bẩm sinh cho con” - chị Linh xúc động.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết năm trường hợp thông tim trong bào thai thành công năm 2024 là một trong những thành tựu y khoa đỉnh cao ghi dấu đậm nét trên hành trình 50 năm phát triển của bệnh viện , mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Gia đình 5 em bé được can thiệp tim bào thai thành công đã gặp gỡ và tặng hoa tri ân các y bác sĩ và ê-kíp can thiệp tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thành lập trung tâm hồi sức sơ sinh chuẩn Châu Âu

Cùng ngày, Bệnh viện Từ Dũ đã khánh thành khu Hồi sức sơ sinh chuẩn Châu Âu, nơi tạo ra những kỳ tích cho trẻ sơ sinh non tháng.

BS CKII Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ, chia sẻ bệnh viện là nơi tiếp nhận các trường hợp thai kỳ bất thường từ các bệnh viện khu vực phía Nam chuyển đến. Vì vậy tỉ lệ trẻ sinh non tại đây rất cao, chiếm khoảng 17-18% so với tỉ lệ chung của Việt Nam là 8%. Đặc biệt, các ca sinh non thường là những trẻ cực non (dưới 28 tuần tuổi thai, cân nặng thấp).

Bệnh viện Từ Dũ khánh thành Trung tâm Hồi sức Sơ sinh đạt chuẩn Châu Âu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Năm 2023, bệnh viện có kế hoạch xây dựng lại và mở rộng khoa sơ sinh nhằm tăng cường chăm sóc cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non. Từ đó, đơn vị hồi sức tích cực sơ sinh mới được ra đời với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao khả năng cứu sống trẻ sinh non.

Với 25 năm làm công việc chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ non tháng, Hộ sinh Trưởng khoa Sơ sinh Ngô Thị Mỹ Lệ cho biết chăm sóc trẻ non tháng có nhiều khó khăn, thách thức. Công việc đặc thù này đòi hỏi điều dưỡng phải tỉ mỉ, khéo léo và yêu thương trẻ.

Chăm trẻ non tháng cần tỉ mỉ, khéo léo và yêu thương trẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Cách đây khoảng 14 năm có trường hợp con của chị Mai và anh Trường, bé sinh non chỉ hơn 8 gram. Mỗi năm bà ngoại và bé đều quay lại bệnh viện để thăm các BS, điều dưỡng ngày đó đã chăm sóc bé tận tình. Với chúng tôi, đây như nguồn động lực và niềm hạnh phúc để tiếp tục làm tốt công việc rất ý nghĩa của mình” – chị Lệ tâm sự.

Theo ông Hải, Trung tâm Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ là nơi tạo nên nhiều kỳ tích. Với hàng trăm trẻ sinh non tháng mỗi ngày được chăm sóc tại đây, trung tâm đã đóng góp to lớn trong việc tăng tỉ lệ nuôi sống trẻ non tháng, đặc biệt là những trẻ cực non (từ 24-28 tuần).

Mỗi năm, con gái chị Mai và anh Trường từng được chăm sóc tại khoa Sơ sinh, đều quay lại thăm y, bác sĩ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tháng 6-2024, Trung tâm Hồi sức Sơ sinh đã được Hội đồng Hồi sức Châu Âu trao chứng nhận đạt chuẩn Hồi sức Châu Âu. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ trong việc mang lại sự sống và hy vọng cho những mầm non tương lai.

Bệnh viện Từ Dũ đã đạt cấp độ cao nhất (cấp 4) trong hồi sức sơ sinh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hồi sức sơ sinh có bốn cấp độ thì Bệnh viện Từ Dũ đã đạt cấp độ 4. Theo đó, tất cả bé sinh ra từ non tháng đến đủ tháng, bị những bệnh lý rất nặng cần phải hồi sức nội khoa, can thiệp phẫu thuật đều có thể thực hiện tại bệnh viện. Mặc dù hiện Bệnh viện Từ Dũ không có BS phẫu thuật nhi nhưng hoàn toàn triển khai được cấp độ 4 vì có lợi thế của bệnh viện chuyên khoa sản, chuyên khoa nhi đầu ngành cùng phối hợp. Hy vọng bệnh viện tiếp tục phát triển mang lại nhiều niềm hạnh phúc cho các gia đình. PGS.TS.BS TĂNG CHÍ THƯỢNG - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Trung tâm Hồi sức Sơ sinh với cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, trình độ nhân sự đáp ứng theo tiêu chuẩn Châu Âu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG