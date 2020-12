Bắt chước mạng ảo, tử vong thật

Ngày 25-11, cơ quan Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết một vụ việc đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào tối 21-11, bé VPL (tám tuổi) vào nhà vệ sinh để tắm nhưng lâu không thấy ra, người mẹ gọi cửa cũng không nghe con trả lời.

Bắt chước thắt cổ trên mạng

Nghi có chuyện chẳng lành, mẹ bé L. nhờ người phá cửa nhà vệ sinh và chết điếng khi thấy con trong tư thế treo lơ lửng sát tường, cạnh đó là chiếc áo móc trên móc treo quần áo. Bé L. được đưa xuống nhưng đã ngưng thở và chẩn đoán tử vong khi đến bệnh viện (BV). Gia đình cho biết bé không có bệnh tật gì nhưng thường ngày khi chơi bé thích móc áo, quần đang mặc trên người vào cành cây cho treo lủng lẳng.

Theo cơ quan chức năng, nghi vấn ban đầu bé L. tử vong với tình trạng như trên có thể do học theo “thử thách Momo” trên mạng. Đây là trò chơi có nội dung độc hại, hướng dẫn trẻ tự sát. Khi trẻ xem video trên mạng có thể liên lạc với Momo - một phụ nữ có vẻ ngoài quái dị với đầu người, mình gà, tóc đen, mắt lồi. Momo sẽ điều khiển trẻ thực hiện những thử thách đáng sợ, kết thúc bằng việc tự sát.

Trường hợp bắt chước, học theo các trò chơi trên mạng không phải hiếm. Mới đây, BS Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa cấp cứu BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết ngày 12-10, BV tiếp nhận bé gái VTD (năm tuổi, ngụ TP.HCM) được Đội cấp cứu 115 của BV quận Tân Phú đưa đến. Gia đình cho hay bé D. học theo trò thắt cổ từ một clip trên YouTube. Khi BV tiếp nhận bé đã ngưng thở, được bóp bóng qua nội khí quản, hôn mê sâu, đồng tử giãn và tim đập rất yếu, tình trạng nguy kịch. Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng 4 giờ sau bé đã tử vong

Cũng học theo trò chơi trên mạng, vào ngày 21-11, bé trai (10 tuổi, quận 4, TP.HCM) được người nhà đưa đến cấp cứu ở BV Nhi đồng 2 do vẹo cổ. Mẹ bé kể khi đang làm việc ở trước nhà thì nghe con la to, chị chạy vào thấy con đang ôm cổ khóc, đầu nghiêng một bên. Chị hỏi con thì bé nói do bắt chước trò nhào lộn trên TikTok nên đã lộn từ trên giường xuống đất. Tại BV, các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra, đeo nẹp cố định cột sống cổ và chụp hình kiểm tra cho bé. Sau ba ngày điều trị, bé phục hồi tốt, kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận may mắn bé chỉ bị chấn thương phần mềm.



Bé trai học theo trò nhào lộn trên mạng được cố định cột sống cổ để kiểm tra. Ảnh: BVCC

Phải kiểm soát nội dung trẻ xem

Khoa tâm lý BV Nhi đồng 2 thường tiếp nhận các bệnh nhi đến khám vì các rối loạn hành vi liên quan đến việc xem tivi, YouTube và các ứng dụng điện tử quá nhiều.

Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo ngày nay thiết bị điện tử thông minh và ứng dụng đi kèm phát triển rất nhanh. Như một xu thế, trẻ làm bạn với điện thoại, tivi, YouTube... còn nhiều hơn sách vở, bạn bè. Một đứa trẻ 2-3 tuổi trở lên đã có thể sử dụng những thiết bị điện tử như máy tính, iPad, điện thoại thông minh để xem phim, hình ảnh được tải trên các nền tảng sẵn có.

Theo ThS tâm lý lâm sàng Hoàng Dương, Khoa tâm lý BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), học thông qua bắt chước là đặc điểm của trẻ em . Trẻ có thể học và bắt chước thông qua giao tiếp với bạn cùng trang lứa, người thân gần gũi với trẻ, thậm chí là các hành vi, clip nhảm trên mạng nếu các em được tiếp cận. ThS Hoàng Dương kể từng tiếp nhận tư vấn tâm lý cho một bé gái lớp 1. Thường ngày cha mẹ bận rộn nên thường đưa điện thoại cho bé xem các video clip trên YouTube. Một ngày nọ, học trên mạng, bé đổ nước ra sàn nhà và hứng thú khi thấy người giúp việc giẫm phải nước té sóng soài.

Đáng chú ý, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhiều trẻ ở nhà tiếp xúc với các thiết bị vi tính, tivi, game bị thay đổi tâm lý, hành vi. Có trường hợp bệnh nhi tám tuổi ở nhà cùng cha mẹ làm công an, chương trình ưa thích của họ là xem các chương trình phá án, bắt tội phạm ma túy. Bé trai sau nhiều ngày xem các chương trình này thì bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi bị bọn xấu buôn bán ma túy bắt cóc.

TS tâm lý Đào Lê Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội tâm lý học Việt Nam, chia sẻ trẻ càng nhỏ trình độ nhận thức về thế giới càng thấp, người lớn cần đóng vai trò là bộ lọc thông thái cho trẻ. Cụ thể như cần có công cụ quản lý, kiểm soát những hoạt động của trẻ trên Internet, hướng dẫn trẻ chọn lọc thông tin có ích. Nhà trường cũng nên tổ chức các buổi chuyên đề để giúp học sinh nhận diện, chọn lọc thông tin an toàn trên mạng.

Kiểm soát trẻ khi dùng thiết bị công nghệ Với những trẻ dưới 10 tuổi, khi đưa một điện thoại thông minh hay iPad… cho trẻ xem cần phải có sự kiểm soát, không thể để trẻ xem vô tội vạ nhằm tránh cho trẻ tiếp cận với những thứ tiêu cực, có hại. Khi giao thiết bị công nghệ cho một đứa trẻ, chúng ta không thể đòi hỏi các bé nhận thức, hành xử như người lớn. Do đó, người lớn nên dành nhiều thời gian hơn để tương tác với trẻ, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể dục ngoài trời, đọc sách, chơi xếp hình... ThS NGUYỄN HỒ THỤY ANH, chuyên gia giáo dục, giảng viên

