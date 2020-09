Bé gái hơn 3 tháng trời tiểu đau không ngờ do nguyên nhân này

Chiều 18-9, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết vừa xử lý một trường hợp dị vật mắc hi hữu trong âm đạo bé gái 5 tuổi (ngụ Bến Tre).

Theo người nhà, bé gái có tình trạng tiểu đau, lắt nhắt hơn 3 tháng và được cho thuốc điều trị viêm âm đạo kéo dài không dứt. Mới đây, mẹ bé vệ sinh vùng kín cho bé thấy có vật lạ màu đen lú ra ở âm đạo nên đến khám ở Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố.

Tại đây, bé được cho chụp X-quang, thử nước tiểu, siêu âm bụng và chẩn đoán nhiễm trùng tiểu do dị vật âm đạo. Vùng kín của bé bị viêm đỏ nhiều, niệu đạo có dịch mủ, âm đạo viêm đỏ có ít dịch vàng hôi.

Các bác sĩ đã dùng ống nội soi mềm, loại nhỏ dùng cho trẻ sơ sinh để tránh gây tổn hại và rách các mô mềm xung quanh, nhất là màng trinh cho bé để gắp dị vật ra. Dị vật được gắp ra là cái kẹp tóc bằng kim loại đã rỉ sét do bị oxy hóa, niêm mạc âm đạo viêm đỏ gần sinh mủ.



Dị vật là chiếc kẹp tóc đã rỉ sét trong âm đạo bé gái. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cho biết dị vật âm hộ ở trẻ khá thường gặp, nhất là ở lứa tuổi quanh tuổi lên 3, do đây là lứa tuổi mà tâm lý của trẻ thay đổi nhanh, mong muốn khám phá thế giới xung quanh. Dị vật có thể gặp không chỉ ở âm đạo mà còn ở đường tiểu do các bé tò mò, nhét những vật nhỏ như đầu bút chì, mảnh đồ chơi nhỏ vào. Khi mắc dị vật, các bé thường có triệu chứng không tiểu được hay tiểu máu do trầy xước niêm mạc đường niệu đạo.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những dị vật này sẽ là nguyên nhân gây viêm nhiễm chảy máu âm hộ kéo dài ở trẻ, đôi khi nhiễm trùng nặng có thể gây tổn thương thận vĩnh viễn. Vì vậy, các bậc phụ huynh tốt nhất là tránh cho trẻ chơi một mình mà không có sự quan sát của người lớn, nhất là với các đồ chơi nhiều thành phần nhỏ.