Bệnh nhân ngộ độc rượu tăng cao dịp Tết Kỷ Hợi

Đó là thông tin được các bác sĩ BV Bạch Mai (Hà Nội), thống kê số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu, điều trị từ 28 tháng Chạp (2-2) đến mùng 4 Tết (8-2).



Theo các bác sĩ, về tổng thể số lượng bệnh nhân cấp cứu và nhập viện tăng nhanh tại các BV Trung ương trên địa bàn Hà Nội. Riêng BV Bạch Mai mỗi ngày trung bình vẫn duy trì từ 1200-1400 bệnh nhân điều trị nội trú.

Tại khoa Cấp cứu A9 - bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày tiếp nhận cấp cứu hơn 200 bệnh nhân nặng, so với ngày thường lượng bệnh nhân cấp cứu tại đây đã tăng hơn 30%. Trong đó 50% số ca chuyển tuyến; các ca bệnh chủ yếu do tim mạch, huyết áp, tai biến mạch máu não, đột quỵ, xuất huyết tiêu hóa do liên quan đến rượu, suy gan thận cấp.

Khoa Chống độc cấp cứu các ca ngộ độc do thực phẩm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, sốc do ma túy và ngộ độc rượu là bệnh nhân trẻ trong độ tuối lao động, nhiều trường hợp phải xin về vì tiên lượng sẽ tử vong...

Còn tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày tiếp nhận cấp cứu điều trị 2 – 3 trường hợp ngộ độc liên quan đến rượu, thực phẩm không đảm bảo gây nhiễm khuẩn, ma túy tổng hợp.

Thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy, trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 40.569 người, nhập viện điều trị nội trú 127.119 bệnh nhân, chuyển viện 14.778 bệnh viện, thực hiện 2.416 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 55 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân.

Trong đó, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 7.280 trường hợp, số bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.794, chuyển tuyến trên điều trị 648 trường hợp.

Đồng thời, đã có 3.442 ca khám, cấp cứu tai nạn do đánh nhau, 1.820 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và 11 trường hợp tử vong.

Theo báo cáo của các cơ sở y tế gửi về trong lĩnh vực khám chữa bệnh, tính riêng từ sáng mùng 2 đến sáng mùng 3 Tết, tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám là 734 trường hợp. Trong đó phải nhập viện theo dõi là 435 trường hợp, giảm 21% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất. Trong số các ca ẩu đả trong ngày Tết xác định được 98 trường hợp ẩu đả là do uống bia rượu. Có 97 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, có 1 trường hợp tử vong so với 03 ca cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Theo Bộ Y tế, dù trong ngày 2 đến mùng 3 Tết, số ca tai nạn do ẩu đả có giảm nhẹ 1 % so với cùng ngày Tết Mậu Tuất, nhưng vấn đề này vẫn là một tồn tại nhức nhối, gây ra những ca chấn thương, tử vong đau lòng trong những ngày đầu năm mới. Năm nào cũng vậy, trong dịp Tết, các ca thương vong do ẩu đả thường chỉ đứng sau tai nạn giao thông, trong đó nhiều trường hợp mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả vì say rượu bia.

Tổng hợp chung trong 5 ngày Tết (từ ngày 28 Tết đến 7h sáng Mùng 3 Tết) cả nước đã có 3.442 ca khám, cấp cứu tai nạn do đánh nhau, 1.820 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và 11 trường hợp tử vong.