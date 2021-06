Ngày 29-6, Bệnh viện (BV) dã chiến số 1 tỉnh Nghệ An (đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có quy mô 100 giường bệnh bắt đầu đi vào hoạt động.

BV này chính thức tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.



Cổng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Nghệ An.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định thành lập BV dã chiến số 1 Nghệ An trực thuộc Sở Y tế để tiếp nhận và điều trị các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19.

Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên được trưng dụng làm BV dã chiến số 1 tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Đình Thanh- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, kiêm giữ chức Giám đốc BV dã chiến số 1 Nghệ An.

Ngoài điều trị, bệnh viện phải đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe trong phòng chống nhiễm khuẩn, thăm khám bệnh nhân. Để hỗ trợ điều trị Sở y tế Nghệ An đã thành lập Tổ chuyên gia gồm những tiến sĩ y khoa đầu ngành đến từ BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, BV dã chiến được kết nối hệ thống khám bệnh từ xa để hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện khi cần thiết.



Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An thị sát, kiểm tra tình hình trước khi Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Nghệ An tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trường hợp vượt quá khả năng điều trị của BV dã chiến số 1 tỉnh Nghệ An thì chuyển tuyến đến BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An hoặc bệnh viện tuyến trên theo quy định.

BV dã chiến số 1 Nghệ An giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên tiếp tục hoạt động trở lại theo chức năng nhiệm vụ được quy định.

Sáng nay (29-6), ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Dương Đình Chỉnh- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An và ông Đậu Huy Hoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện thị sát tình hình, kiểm tra những công đoạn cuối cùng và động viên, căn dặn đội ngũ y bác sĩ trước thời khắc BV dã chiến đón bệnh nhân đầu tiên.

Trước mắt, BV dã chiến số 1 tỉnh Nghệ An tiếp nhận 27 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên để điều trị.