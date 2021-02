Bí thư TP.HCM: Không cấm xe đến từ Gia Lai

Chiều 2-2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá tình hình dịch vẫn đang diễn ra phức tạp ở trong và ngoài nước, cần có sự thống nhất trong mục tiêu hành động, triển khai các kế hoạch để ngăn chặn và kiểm soát dịch trên địa bàn ở hai thời điểm trước Tết và sau Tết Nguyên đán.

Trước hết, Bí thư Nguyễn Văn Nên hoan nghênh các quận huyện, TP Thủ Đức, cơ quan ban ngành đã kiên quyết và trách nhiệm, nỗ lực phối hợp thực hiện hiệu quả công tác chống dịch theo đúng chỉ đạo chung. Đặc biệt, Bí thư hoan nghênh tinh thần cảnh giác cao độ của từng người dân TP và ý thức của người từ các nơi đến TP khi thấy mình thuộc diện nguy cơ đã tự giác khai báo, sẵn sàng hợp tác giúp cơ quan chức năng truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, đến thời điểm này, TP cơ bản đã kiểm soát được dịch. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến giao thừa, các cơ quan chức năng phải thống nhất kế hoạch triển khai trên tinh thần an toàn là trên hết, làm sao đảm bảo mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch vừa đảm bảo các hoạt động, chính sách an sinh xã hội chu đáo cho người dân.

“Chú trọng cảnh giác cao độ nhưng phải hết sức bình tĩnh, theo dõi sát, phát hiện sớm, điều tra truy xét, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng dứt khoát”, Bí thư Nên chỉ đạo.

Theo Bí thư Nên, từ đây đến Tết, nhiều người dân ở TP sẽ về quê và ngược lại về lại TP nên việc kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập sẽ càng khó khăn và đòi hỏi tinh thần chống dịch chung quyết liệt.

Hiện nay, ngoài ổ dịch ở các tỉnh phía Bắc gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai cũng là địa bàn đáng lo ngại với số ca mắc mới đang tăng nhanh. Bí thư Nên chỉ đạo cần kiểm soát chặt chẽ các chuyến xe từ Gia Lai xuống TP.HCM chứ không ngăn sông cấm chợ, cấm người từ Gia Lai. “Nếu giả dụ bây giờ chúng ta cấm họ đi vào thì họ đi qua ngõ Đắk Lắk, Kon Tum để vào thì chúng ta sẽ bị nặng hơn vì chúng ta đang chủ quan không có chuyến xe từ Gia Lai xuống”, Bí thư Nên nêu dẫn chứng.



Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cần phải kiểm soát chặt xe chở khách đến từ Gia Lai. Ảnh: TTBC

Về các hoạt động lễ hội đã có chương trình từ trước, theo Bí thư Nên, khi tổ chức phải đảm bảo an toàn, nếu không đảm bảo an toàn thì không được tổ chức, không có trường hợp ngoại lệ.

Là nơi tập trung lực lượng công nhân ở khu chế xuất và khu công nghiệp với hơn 276.000 công nhân, Bí thư Nên đề nghị tùy theo đặc điểm từng vùng từng nơi, phải đặt tính an toàn lên trên hết, vừa phải đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh, vừa an toàn phòng chống dịch vừa đảm bảo vui Tết.

Bí thư Nên lưu ý trong quá trình phòng chống dịch, phải kiên quyết hơn trong bối cảnh biến chủng virus mới lây lan và thích nghi hoàn cảnh, ai cũng có thể mắc bệnh nếu chủ quan. Bí thư Nên cũng lưu ý, công tác tuyên truyền phải đến từng thành phần người dân, không được bỏ sót.