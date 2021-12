Sáng 16-12, tại điểm tiêm trường THCS Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), thông tin về lô vaccine Pfizer đã được công khai trước khi tiêm cho học sinh.

“Sáng nay, bộ phận tiêm chủng có thông báo về số lô vaccine đang tiêm, giáo viên chủ nhiệm cũng có vào tận nơi để chụp hình lô vaccine gửi lên nhóm zalo cho phụ huynh cùng biết nên chúng tôi cũng an tâm” - một phụ huynh chia sẻ.



Các em học sinh tại điểm tiêm trường THCS Lương Thế Vinh trong khi đợi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CHÂU ANH

Anh NTH (có con đang học lớp 9), bày tỏ: “Sáng nay tôi đến hơi trễ nên không nghe thông tin về lô vaccine đang tiêm. Tuy nhiên, trong nhóm zalo của lớp giáo viên và một số phụ huynh có chuyển hình lô vaccine, sau khi các con tiêm xong chúng tôi so lại với giấy tiêm và so với số lô vaccine được công bố trước đó thì cũng an tâm”.

BS Phạm Ngọc Nương (BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, phụ trách tại điểm tiêm trường THCS Lương Thế Vinh), cho hay sau khi xảy ra việc phụ huynh phản ứng khi tiêm vaccine gia hạn trên địa bàn TP, lãnh đạo UBND TP đã ra công văn khẩn yêu cầu đổi vaccine. Theo đó, điểm tiêm tại trường THCS Lương Thế Vinh, ngoài đổi vaccine cũng tổ chức công khai thông tin về số lô vaccine đến nhà trường. Tại mỗi buổi tiêm đều có giáo viên hoặc đại diện cha mẹ học sinh giám sát thông tin lô vaccine.

“Đầu mỗi buổi tiêm, chúng tôi thông tin số lô vaccine với nhà trường, trong lúc tiêm, giáo viên hoạc đại diện phụ huynh học sinh có thể đến kiểm tra số lô vaccine. Những người vào ra phòng tiêm đều được kiểm tra an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19” - BS Nương thông tin thêm.

Quan sát trong sáng 16-12, điểm tiêm tại trường THCS Lương Thế Vinh triển khai tiêm vaccine Pfizer số lô FL5333, hạn sử dụng đến tháng 2-2022.

Trước đó, ngày 14-12, một số điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra việc phụ huynh không đồng ý cho con tiêm và bỏ về vì e ngại lô vaccine Pfizer được gia hạn thêm thời gian sử dụng. Qua tìm hiểu, số vaccine gia hạn mà Cần Thơ đã nhận là 58.500 liều.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, UBND TP đã ra văn bản đổi vaccine để tiếp tục tiêm cho các em.

Một số hình ảnh ghi nhận tại điểm tiêm trong sáng 16-12:



Tiến hành khai báo y tế cho học sinh.



Khám tư vấn sàng lọc trước khi tiêm.



Trong khi tiêm vaccine, đại diện trường hoặc cha mẹ học sinh được vào giám sát số lô vaccine đang tiêm.



Số lô vaccine Pfizer tiêm sáng 16-12 tại điểm tiêm trường THCS Lương Thế Vinh là FL5333, hạn sử dụng đến tháng 2-2022.



Nhiều phụ huynh bày tỏ an tâm hơn khi cơ quan chức năng công khai số lô vaccine và xác nhận đây không phải là vaccine được gia hạn.