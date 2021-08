Long An: Thiết lập các trạm y tế lưu động hỗ trợ khu phong toả Sở Y tế tỉnh Long An vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và TP Tân An khẩn trương tham mưu UBND huyện, TP ban hành quyết định thành lập ngay các trạm y tế lưu động trên địa bàn, tổ chức triển khai hoạt động các trạm y tế lưu động theo kế hoạch được phê duyệt; Đảm bảo nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để vận hành trạm y tế lưu động. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Long An có văn bản kêu gọi huy động bổ sung lực lượng tình nguyện viên là cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể huy động các bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm, dược sĩ đang làm việc tại các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Long An; Cán bộ y tế nghỉ hưu (đủ sức khỏe), cán bộ y tế không làm việc tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập: Bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm, dược sĩ. Các tình nguyện viên sẽ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19. Các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch được hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19, hưởng các chế độ đối với các tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP; Nghị quyết số 58/NQ-CP… và các chế độ khác theo quy định hiện hành.