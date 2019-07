Chàng trai đột nhiên lồi mắt, suýt mù sau 2 năm bị té

Anh N.T.H. (29 tuổi, ngụ TP.HCM) đến BV Hoàn Mỹ Sài Gòn trong tình trạng đau đầu, mắt trái lồi ra, thị lực kém, có dấu hiệu cương tụ, đỏ. Anh H. cho biết trước đó 2 năm anh bị té, chấn thương sọ não.

6 tháng sau té, mắt trái của anh bắt đầu cương cứng, thị lực giảm dần. Khi đi khám, anh được chẩn đoán theo dõi dò động mạch cảnh xoang hang bên trái. Do khó khăn nên anh H. chưa điều trị. Trước nhập viện 2 tuần, mắt trái của anh cương cứng nặng dần, sau đó lồi ra, cương tụ, đỏ, đau, phù mí, giảm thị lực hoàn toàn.

Tại BV, kết quả chụp mạch máu não số hóa xóa nền DSA phát hiện đường dò từ động mạch màng não giữa vào tĩnh mạch mắt trái làm máu đổ về tĩnh mạch mắt trái rất nhiều, tăng áp lực tĩnh mạch mắt trái, ứ trệ tuần hoàn mắt trái. Tổn thương này là hậu quả của chấn thương sọ não cách đây 2 năm. Các mạch máu vùng này đã bị tổn thương gây vỡ và tạo các đường dò như trên, cần can thiệp kịp thời để cứu mắt trái.



Mắt anh H. trước (trái) và sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Các BS tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định can thiệp bít đường dò mạch máu bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch dưới sự hướng dẫn của DSA. Các bác sĩ đã đưa các ống thông vào mạch máu não, áp sát vị trí dò và bít lỗ dò bằng một loại keo đặc biệt. Ngay sau can thiệp, anh H. đã hết cảm giác cương tụ mắt trái, lồi mắt giảm dần kèm với thị lực phục hồi nguyên vẹn sau 2 tuần được điều trị.

ThS-BS Phan Quốc Dũng, đơn vị can thiệp đột quỵ - mạch máu não của BV cho biết nếu không có các phương tiện chẩn đoán hiện đại cũng như chưa gặp loại bệnh này, các BS rất dễ nhầm lẫn đây là các bệnh lý của mắt.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo khi bị chấn thương đầu, sau phẫu thuật sọ não hoặc phụ nữ sau sinh... tự nhiên xuất hiện các triệu chứng đỏ mắt, lồi mắt, giảm thị lực, nhức đầu, có âm thổi trong tai (tiếng đập, tiếng kêu ù ù)… cần nghĩ tới khả năng bị dò động mạch cảnh xoang hang. Tất cả các trường hợp này cần đến ngay BV có hệ thống chụp cắt lớp CT/MRI để khám, phát hiện bệnh. Việc điều trị phải cần đến hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) như trường hợp của anh H.