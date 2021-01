Đã có kết quả xét nghiệm người từ Philippines đi về Hà Tĩnh

Ngày 7-1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh kết quả xét nghiệm (đợt 1) anh N.T.T (30 tuổi) từ Philippines trở về Hà Tĩnh, âm tính với virus SARS-CoV-2.



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm trong năm 2020.

Anh T. quê ở trú thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Thời gian qua, anh T. đi làm thuyền viên. Khi anh T. từ Philippines nhập cảnh về Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không vào cách ly tập trung theo dõi sức khỏe phòng COVID-19 theo quy định mà lên xe khách mang BKS đăng ký ở TP.HCM trở về quê nhà ở Hà Tĩnh.

Đến khoảng 4 giờ sáng 6-1, xuống xe khách tại ngã tư Tiến Lộc (cũ) thuộc huyện Can Lộc. Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đưa anh T. đến khu cách ly tạm thời (tại Trụ sở xã Tiến Lộc cũ).

Ngay sau đó Trung tâm y tế huyện Can Lộc đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân Nguyễn Thiện T và dùng xe chuyên dụng chở anh T. vào khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm cho thấy anh T. âm tính lần 1 với với virus SARS-CoV-2.

Các hành khách ngồi cùng chuyến xe xe khách mang BKS 51B 088.xx với anh T. đều đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan y tế thông báo để có biện pháp phòng dịch phù hợp theo quy định.

Hiện anh T. đang được tiếp tục cách ly, sức khỏe ổn định.