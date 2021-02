Đà Nẵng: 1 công nhân về từ Hải Dương có triệu chứng ho, sốt

Ngày 22-2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các bên liên quan truy vết gấp nam công nhân NBK về Đà Nẵng từ Hải Dương.

Người này có dấu hiệu ho, sốt nhưng đã tự ý rời khỏi bệnh viện.

Anh NBK (34 tuổi, quê Hải Dương, làm công nhân ở Đà Nẵng). Ngày 16-2, anh trở lại Đà Nẵng sau khi về ăn Tết ở Hải Dương.

Đến chiều 20-2, anh K. đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám với triệu chứng ho, sốt. Sau khi khai báo y tế, bệnh viện yêu cầu anh K. lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhưng anh không thực hiện và tự ý rời khỏi bệnh viện sau đó.

Rất nhanh chóng, CDC Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành truy vết khẩn cấp trường hợp này.



Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh K. ở khu nhà công nhân của một công ty trên địa bàn phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu.

“Ngay sau đó, anh K. được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Khu nhà điều hành, nhà ở công nhân của công ty này cũng bị phong tỏa” - bác sĩ Võ Văn Đông (Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Hải Châu) cho hay.

Hiện anh K. đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sau 14 ngày theo quy định.