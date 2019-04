Đau đầu 4 ngày, khi mổ ra các bác sĩ phải hoang mang

Ngày 25-3-2019, bé LQH (13 tuổi, ngụ tại Đức Hoà, Long An) được đưa đến BV Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng sốt cao liên tục, co gồng, co giật toàn thân và méo miệng, tổn thương thần kinh mặt, tay chân yếu liệt.

Cha bé H. cho biết, trước khi nhập viện bé bị sốt, đau đầu 3 ngày nhưng vẫn đi học đều. Đến ngày thứ 4, bé tiếp tục sốt cao, đau đầu nhiều, ói nhiều và gồng cứng tay chân nên được gia đình đưa đến BV địa phương. Tới nơi bé đã lơ mơ, không tiếp xúc nên tiếp tục được chuyển đến BV Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, bé H. đã được các bác sĩ siêu âm và chụp CT, phát hiện có tụ mủ dưới màng cứng lượng nhiều, chèn ép não và đè xẹp não thất bên phải. Các bác sĩ đã hội chẩn mổ khẩn tháo rửa và dẫn lưu mủ cho bé, đồng thời mở sọ giải áp.



Mủ dày đặc bao phủ khoang dưới màng cứng của cậu bé. Ảnh: BVCC

Kết quả lúc mổ khiến các bác sĩ hoang mang khi mủ dày đặc bao phủ khoang dưới màng cứng, lấp đầy và chèn ép mô não.

Sau phẫu thuật ổn định, bé H. được kiểm tra dịch màng não tủy, kết quả dịch não tủy có protein tăng cao 4-5 lần trẻ bình thường. Bạch cầu lấp đầy dịch não tủy...

Theo các bác sĩ, đây là một ca bệnh cực kì nguy cấp bởi triệu chứng thần kinh khởi phát sớm và rầm rộ, tử vong nhanh chóng nếu không được xử trí kịp thời. Bé H. đã được sử dụng kháng sinh đặc biệt có thể thấm vào màng não với liều cao hơn so với bình thường, truyền tĩnh mạch dài ngày, theo dõi hậu phẫu thần kinh phức tạp sát sao, chụp phim CT kiểm tra sau mổ đầy đủ.



Hiện tình hình bé H. đã ổn định. Ảnh: BVCC

Sau gần hai tuần điều trị, được dẫn lưu mủ, vết mổ của bé H. đã hoàn toàn ổn định. Cậu bé đã tỉnh táo, nhận biết được cha mẹ, tay chân yếu liệt dần hoạt động lại được và đang tập vật lý trị liệu khả quan. Hiện bé đã được chuyển khoa Nhiễm điều trị và theo dõi. Dự kiến sẽ được phẫu thuật tái tạo hộp sọ trong tháng tới.

Viêm màng não mủ, hay viêm màng não nhiễm khuẩn, là hiện tượng viêm của các màng bao bọc quanh hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống) do sự hiện diện của các vi khuẩn gây bệnh trong khoang dịch não tủy. Sự viêm nhiễm này sẽ gây nên tình trạng sinh mủ bên trong hệ thống thần kinh trung ương. Việc phát hiện sớm và chẩn đoán kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị nhằm hạn chế tử vong và di chứng cho trẻ.