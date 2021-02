Đồng Nai: Xét nghiệm COVID-19 những bệnh nhân mắc bệnh hô hấp

Ngày 18-2, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho hay Sở Y tế đang xin chủ trương của UBND tỉnh mở rộng đối tượng xét nghiệm COVID-19.



Theo đó, những người mắc bệnh về hô hấp (như biểu hiện ho, sốt) đến khám ngoại trú tại tất cả các cơ sở y tế trong và ngoài công lập cũng sẽ làm xét nghiệm SARS-CoV-2.



Người dân lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: AX

Cụ thể, các trường hợp theo quy định hiện nay của Bộ Y tế gồm: những người trở về từ các vùng có dịch, những bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt đang điều trị tại Khoa Hô hấp hoặc khám ngoại trú tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; các trường hợp F1, F2 của các ca nhiễm đều phải xét nghiệm COVID-19.

Hiện các cơ sở xét nghiệm của tỉnh như: BV Đa khoa (BVĐK) Đồng Nai, BV Đa khoa Thống Nhất và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) vẫn xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan đến dịch bệnh này.

Ông Vũ cho biết, lý do xin chủ trương UBND tỉnh Đồng Nai là số người điều trị nội trú về bệnh hô hấp tại các cơ sở y tế không đông. Trong khi đó, bệnh nhân khám ngoại trú bệnh hô hấp lại lớn sẽ gây khó trong công tác phòng, chống dịch, do khó phát hiện người nào sẽ mang mầm bệnh. Do đó, việc mở rộng đối tượng xét nghiệm COVID-19 là nhằm phát hiện sớm các trường hợp có bệnh lý trong cộng đồng.

Các trường hợp xét nghiệm mở rộng sẽ phải thu phí, nhưng làm mẫu gộp với chi phí khoảng 300 ngàn đồng/người, giảm nhiều so với chi phí làm mẫu riêng khoảng 734.000 đồng/người.