Ngày 30-6, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế, ngành y tế tỉnh nhận định mức nguy cơ rất cao đối với TP Sa Đéc do có F0 chưa rõ nguồn lây. Mức nguy cơ cao ở huyện Châu Thành, huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò do có nguồn lây khó kiểm soát, nguy cơ lây lan nhanh trên 20% số xã. Từ đó, Sở Y tế đề nghị giãn cách xã hội 14 ngày đối với TP Sa Đéc và một số xã thuộc các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò.



Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NA

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết tỉnh đã tập trung quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong yêu cầu ngành y tế và địa phương tập trung tối đa truy vết, xét nghiệm các F1, F2. Dự báo và tùy tình huống ở từng xã, ấp mà áp dụng khoanh vùng, giãn cách hợp lý.

Ông Phong cũng yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực phục vụ tại các khu cách ly tập trung, thực hiện đúng quy định tại khu cách ly, không để lây nhiễm chéo. Nghiên cứu kỹ về cách ly F1 tại nhà, duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, khống chế nhanh các ổ dịch, không để lan rộng…

Ngoài ra, ngành công thương nắm sát tình hình hoạt động chuỗi cung ứng, đảm bảo cung cấp hàng hóa đầy đủ, thông suốt cho người dân.



Bản đồ dịch bệnh tễ COVID-19 tại Đồng Tháp. Ảnh: NA

Theo Sở Y tế, tính từ ngày 24-6 đến 18 giờ ngày 29-6 tỉnh đã có 63 ca mắc, nghi mắc với 4 chùm ca bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò), Bệnh viện Quân dân Y và Xí nghiệp may 6 (TP Sa Đéc). Hiện đã truy vết được 882 F1 và 662 F2 (chưa bao gồm F1 của 11 ca bệnh mới tại Xí nghiệp may 6 do mới phát hiện, đang điều tra).

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh đã thực hiện cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Đéc, Bệnh viện Quân dân Y và tạm dừng hoạt động của Xí nghiệp may 6. Kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh để tiếp nhận, thu dung, điều trị các ca bệnh không có triệu chứng. Thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Cơ sở số 1 Trường Cao đẳng Cộng đồng (hường 3, TP Sa Đéc) để tiếp nhận cách ly y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh và các trường hợp về từ vùng dịch.