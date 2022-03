Tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 2-3 đến 16 giờ ngày 3-3 ghi nhận 118.790 ca nhiễm COVID-19 mới.

Trong đó mười ca nhập cảnh và 118.780 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.500 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 77.226 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (18.661), Nghệ An (6.152), Bắc Ninh (5.648), Quảng Ninh (3.956), Nam Định (3.801), Sơn La (3.751), TP. Hồ Chí Minh (3.126)…

Trong ngày Sở Y tế Hải Dương đăng ký bổ sung 29.360 ca, Sở Y tế Thái Bình (28.000 ca) trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lai Châu (-1.151), Bắc Kạn (-687), Đắk Nông (-555). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+3.547), Nghệ An (+1.823), Bình Dương (+1.249).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là 95.127 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.547 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ ba ASEAN), tử vong trên một triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ tư ASEAN).