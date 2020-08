Kết quả xét nghiệm thanh niên từ Quảng Ngãi về Nghệ An bị sốt

Sáng 22-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm anh LTA (29 tuổi, ở trọ tại khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) âm tính với virus SARS-CoV-2.



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang làm việc cả ngày lẫn đêm.

Trước đó, ngày 9-8, anh A. đi từ Quảng Ngãi về Nghệ An nhưng không khai báo y tế theo quy định. Anh A. đến ở trong dãy nhà trọ của ông LVL (số 102, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh).

Đến chiều tối 21-8, anh A. có triệu chứng gai rét, ớn lạnh, sốt mới lên Trạm Y tế phường Bến Thủy khai báo y tế và thăm khám.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An lấy mẫu để xét nghiệm và điều xe y tế chở anh A. đi bệnh viện ở TP Vinh để cách ly theo dõi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng cho biết, kết quả xét nghiệm anh CVP (39 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An)- từng điều trị khỏi COVID-19 rồi về quê bị sốt, đã âm tính với SARS-CoV-2. Hiện anh P. đang được tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trước đó, anh P. làm việc tại Guinea Xích Đạo rồi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và sốt rét. Chiều 29-7, anh P. cùng hơn 200 công dân từ Guinea Xích Đạo đã được Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đưa về nước an toàn. Anh P. đã được đưa đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) để cách ly, điều trị cùng phòng với một bệnh nhân nam 27 tuổi, quê TP.HCM (ngày 19-8, bệnh nhân nam 27 tuổi dương tính trở lại sau khi về TP.HCM nên được xác định BN1007).

Đến ngày 18-8, sau 5 lần xét nghiệm, anh P. đều âm tính với COVID-19, được về quê và tiếp tục cách ly tại nhà ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.

Đến ngày 21-8, anh P. bị sốt hơn 37 độ C nên được xe y tế đưa đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu để xét nghiệm. Hiện anh P. sức khỏe ổn định.