Sáng 15-2, Bộ Y tế chính thức công bố ca nhiễm COVID-19 mới, đó là bệnh nhân mang mã số 2229.



Người này là nam giới, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, chuyên gia công ty TNHH Mitsui, Việt Nam. Bệnh nhân nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam ngày 17-1 tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM từ ngày 17 đến 31-1, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV2.

Ngày 1-2, bệnh nhân bay ra Hà Nội và trú tại một khách sạn ở quận Tây Hồ. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 13-2, bệnh nhân đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty.

Khoảng 19 giờ ngày 13-2, bệnh nhân được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14-2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ.

Liên quan đến trường hợp của BN 2229, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn tới BN 2229 là do suy hô hấp. Qua khám sơ bộ ngoài, công an xác định thi thể nạn nhân không có ngoại lực tác động, không có dấu hiệu hình sự.

Hiện nay, cơ quan công an đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành những thủ tục tiếp theo để làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, qua điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng đã lấy 296 mẫu xét nghiệm, trong đó 210 mẫu là khách và 86 mẫu là nhân viên khách sạn. Sở Y tế đã chỉ đạo CDC Hà Nội phối hợp với Trung tâm y tế quận Tây Hồ và Trung tâm y tế Quảng An phong toả khách sạn nơi BN 2229 ở, tiến hành điều tra, phun khử khuẩn khu vực ấy mẫu và môi trường xung quanh.

Thông báo tìm người CDC Hà Nội đề nghị những ai từng gặp BN 2229 hoặc từng đến các địa điểm sau cùng thời điểm thì liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại: 0969 082 115 hoặc 0949 396 115. 1. Khách sạn IBIS, TP.HCM, đêm 31-1-2021. 2. Chuyến bay VN254, từ 11 giờ 00 đến 13 giờ 20 ngày 1-2, từ TP.HCM ra Hà Nội. 3. Khách sạn Somesert Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1 đến 13-2. 4. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (từ 12 đến 13 giờ ngày 2-2). 5. Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, từ 18 đến 20 giờ ngày 3-2. 6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4-2 và ngày 8-2. 7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, từ 19 giờ đến 21h ngày 5-2.