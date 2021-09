Chiều 21-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn.



Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện có một số địa bàn gom toàn bộ ca mắc COVID-19 vào khu cách ly tập trung. Sở Y tế đã ghi nhận tình trạng này và đã chấn chỉnh, nhắc nhở các quận, huyện thời gian qua.

“Các địa bàn đã hiểu nhầm việc này dẫn đến có tình trạng gom các F0 vào khu cách ly tập trung. Một số nơi hiểu rằng, để tách F0 ra khỏi cộng đồng thì phải đưa vào khu cách ly” - ông Châu nói.

Theo ông Châu, chủ trương của TP.HCM là các F0 đủ điều kiện nên cách ly tại nhà. Trong chiến lược điều trị của TP sắp tới cũng đẩy mạnh chăm sóc các F0 tại cộng đồng, đi kèm với hệ thống điều trị để sống chung với COVDID-19.

Ông Châu khẳng định, các quận huyện và TP Thủ Đức chỉ áp dụng cách ly tập trung đối với các bệnh nhân COVID-19 có bệnh nền, không thể theo dõi sát và nơi ở không đáp ứng điều kiện điều trị tại nhà.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ có kế hoạch giảm dần các khu cách ly tập trung với mục tiêu hướng tới là tăng cường điều trị, cách ly F0 tại nhà. Một số khu cách ly tập trung trước đây tại trường đại học, ký túc xá sẽ có lộ trình giảm dần khi tình hình dịch bệnh được cải thiện.

Đối với hệ thống điều trị, sau ngày 30-9, TP.HCM sẽ dần chuyển đổi các bệnh viện điều trị COVID-19 về đúng công năng ban đầu. Theo đó, đến ngày 30-9, Bệnh viện đa khoa tại quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ sẽ được chuyển đổi công năng trở lại để phục vụ các bệnh nhân không mắc COVID-19.

Sau khi chuyển đổi công năng, các bệnh viện cần đảm bảo khu vực cách ly tạm thời để dành cho các trường hợp nghi ngờ. Khu vực này cần có 10 đến 20 giường và chuẩn bị đầy đủ oxy cho hệ thống sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng.