Lưng thêm còng vì dùng đai chống gù

Chỉ hỗ trợ lưng cho người không bị gù Đai chống gù lưng theo quảng cáo thực sự không có khả năng trị dứt chứng vẹo cột sống và gù lưng. BV Nhân dân 115 đã gặp không ít trường hợp vẹo cột sống và gù lưng nặng do đeo đai chống gù lưng quá lâu. Đai chống gù lưng thực ra chỉ có chức năng hỗ trợ vùng lưng vững vàng cho những người bình thường khi đi du lịch, chơi thể thao, leo núi. Học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT thường bị chứng vẹo cột sống, đồng nghĩa với gù lưng. Vẹo cột sống do hai nguyên nhân: Bẩm sinh và mắc phải. Nguyên nhân bẩm sinh hình thành từ trong bụng mẹ và phát triển nhanh ngay khi trẻ học mẫu giáo. Trẻ bị vẹo cột sống có dáng đi lệch một bên nên rất dễ nhận biết. Vẹo cột sống mắc phải tiến triển chậm và khó phát hiện ngoại trừ khi trẻ cởi áo và thấy hai vùng chậu lệch nhau. Gù lưng ở người lớn là do bệnh lý, liên quan đến loãng xương; tổn thương lao cột sống, lao đốt sống; u bướu cột sống. BS NGUYỄN HỮU TÂM, BV Nhân dân 115