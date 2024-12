Hà Nội: Nguyên nhân gây ngộ độc khiến 2 người tử vong sau bữa tiệc 24/12/2024 17:10

Ngày 24-12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) có báo cáo kết quả điều tra, giám sát, xử lý sự cố an toàn thực phẩm tại một trung tâm hội nghị ở phường Phúc Lợi, Long Biên, TP Hà Nội.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, bữa tiệc trưa 19-12 do Công ty TNHH MTV NBC Pacific (phố Nối, Hưng Yên) tổ chức.

Trong bữa ăn, ngoài sử dụng thực đơn của trung tâm hội nghị cung cấp, công ty tổ chức sự kiện còn tự mang đồ uống (rượu) đến, gồm: 20 lít rượu trắng (đã sử dụng hết 8 lít, còn 12 lít mang về), và 2 chai rượu ( loại 1 lít/chai).

Trong số 80 người tham gia bữa ăn, có 20 người nhập viện.

Theo điều tra, tất cả bệnh nhân trên đều liên quan đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại trung tâm hội nghị và đều uống rượu tự mang đến. Ngoài ra, có 5 người uống rượu nhưng không có triệu chứng gì.

Cơ quan chức năng đã lấy 53 mẫu kiểm nghiệm tìm nguyên nhân.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy trong 6 mẫu rượu do công ty tự mang đến, có 2 mẫu rượu nồng độ methanol vượt quá giới hạn cho phép và phát hiện acetonitrile; 4 mẫu rượu khác các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép.

14 mẫu thức ăn lưu không phát hiện vi sinh vật gây bệnh; 4 mẫu nước uống có các chỉ tiêu kiểm nghiệm vi sinh, hóa học trong giới hạn.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nguyên nhân gây ngộ độc được kết luận là do hóa chất acetonitrile có trong rượu trắng do công ty mang đến.

Một bệnh nhân ngộ độc nặng phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVBM

Tính đến ngày 23-12, trong tổng số 20 người nhập viện, đã có 4 bệnh nhân được ra viện.

1 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hiện đã hết toan, tỉnh táo, ngồi dậy, vận động và nói chuyện bình thường.

14 người đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó 5 người trong tình trạng nặng, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Người này hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) đề nghị Sở Công Thương và các ngành liên quan rà soát lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định an toàn thực phẩm (nếu có).

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm.