Nắng nóng khiến nhiều người đột quỵ, tử vong

Cả nước đang oằn mình chịu đựng trận nắng nóng có thể là kinh khủng nhất từ đầu năm đến nay. Nắng nóng gây khó khăn cho mọi mặt trong đời sống người dân, đặc biệt là sức khỏe.



Miền Bắc: Hai người tử vong do nắng nóng

Ngày 18, 19 và 20-5, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội tăng, trời nắng nóng gay gắt từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất được dự báo hơn 40 độ C. Thực tế ngoài trời, nhiệt độ có thể lên đến 47 độ C, có nơi nhiệt độ đo được lên đến 60 độ C. Dự báo những ngày tới, tình trạng nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục diễn ra và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cơ quan khí tượng quốc gia đã phải đưa ra cảnh báo, nắng nóng cực điểm gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ, thậm chí tử vong do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Việc thời tiết thay đổi đột ngột những ngày qua khiến bệnh nhân nhập bệnh viện (BV) cấp cứu liên tục tăng, đa phần là các bệnh do say nắng, đột quỵ, sốt… Thậm chí chiều 18-5, trước cửa nhà một hộ dân trên đường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội, một cụ ông khoảng 70 tuổi nằm bất tỉnh. Khi lại gần kiểm tra, mọi người phát hiện cụ ông đã tử vong, nghi sốc nhiệt do nắng nóng.

Trước đó, ngay tại BV Bạch Mai, theo PGS-TS Nguyễn Văn Chi, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV này, trời nắng nóng cao điểm đã cướp đi tính mạng một bác sĩ nam 31 tuổi. Vị bác sĩ này bị đột quỵ, tử vong khi đi đá bóng.

Ghi nhận vào Chủ nhật 19-5, tại khoa Cấp cứu nội-nhi, BV Thanh Nhàn (Hà Nội), mỗi ngày khoa này tiếp nhận hơn 20 ca đột quỵ, gia tăng so với những ngày thường.

BS Phạm Thị Như Hoa, khoa Nhi, thông tin từ ngày 19-5, số lượng bệnh nhi nhập BV tăng do thời tiết nắng nóng, chủ yếu các trẻ nhỏ sốt cao 39-40 độ C, sốt virus, viêm phế quản.



Bệnh nhân nhập bệnh viện do nắng nóng tại BV Thanh Nhàn. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Miền Trung: “Chảo lửa” khiến người dân khốn đốn

Những ngày qua, trên địa bàn Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa nắng nóng gay gắt kèm gió Lào thổi bỏng rát. Nắng nóng đỉnh điểm có nơi lên đến 40 độ C, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nông dân.

Trước tình trạng nắng nóng này, người già và trẻ em phải nhập BV khá nhiều. Tại các BV phụ sản-nhi, hầu hết trẻ em nhập BV điều trị vì nắng nóng. Lượng bệnh nhân nhập BV đang tăng cao từng ngày.

Để tránh nắng nóng, nhiều gia đình bật máy lạnh suốt ngày. Gần như không có bóng người vào buổi trưa. Chờ trời tắt nắng, hàng chục ngàn người dân và du khách đổ về biển. Bãi biển đen kịt người vào buổi sáng sớm và cuối giờ chiều.

Ngoài việc thời tiết nắng nóng “kỷ lục” thì người dân Đà Nẵng còn đối mặt với tình trạng thiếu nước diễn ra liên tục.

Tại Huế và Quảng Trị, nắng nóng cũng chưa từng thấy. Theo ghi nhận của PV, nắng nóng bắt đầu từ sáng sớm. Người dân ra đường trong tình trạng bịt kín người. Nắng nóng tại Huế cũng dẫn đến hai vụ cháy rừng liên tiếp tại huyện Phong Điền.

Miền Nam: Bệnh lý hô hấp có xu hướng tăng

TP.HCM đang vào thời điểm nắng nóng ban ngày, cuối ngày có những cơn mưa giúp hạ nhiệt không khí. Ghi nhận tại các BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, tình hình bệnh nhi nhập BV có xu hướng giảm so với tháng trước, đỉnh điểm của nắng nóng. Các bệnh lý về tiêu hóa và hô hấp vẫn chiếm tỉ lệ chủ đạo. Trong đó, thời tiết thất thường làm cho bệnh lý về hô hấp có xu hướng tăng hơn trong khi bệnh lý về tiêu hóa có xu hướng giảm.

Khoa Khám bệnh, BV Nguyễn Tri Phương ghi nhận mấy ngày gần đây, số ca bệnh người già mắc các bệnh viêm phổi, nhiễm trùng, tăng huyết áp có gia tăng nhẹ.

Tại BV Thống Nhất, BS Hoàng Mạnh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, cho hay do thời tiết thay đổi thất thường, tại BV ghi nhận số lượng người lớn tuổi khám các vấn đề tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn giấc ngủ tăng nhẹ.